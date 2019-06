Τζακ Γουίλσιρ: «Το πρόβλημα του γιού μου, με έκανε να ξεχάσω το ποδόσφαιρο!» (photos+video)

Ο Τζακ Γουίλσιρ, αποκάλυψε πώς σκέφτηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, μετά τα προβλήματα με την υγεία του μικρού γιου του. Ο Άγγλος μέσος, «διαλυόταν» ψυχολογικά και δεν νοιαζόταν καθόλου για την αποκατάσταση του τραυματισμό του.



Ο 27χρονος, παίκτης πλέον της Γιουβέντους, δέχεται ότι θα θεωρείται πάντοτε ως ένας παίκτης που είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς, οι οποίος δεν τον αφήνουν να έχει μια παρατεταμένη περίοδο φορμαρίσματος.

Αλλά για πρώτη φορά ο πρώην παίκτης της Γουέστ Χαμ και της Άρσεναλ παραδέχτηκε στην Dailymail ότι σχεδόν παραιτήθηκε από το ποδόσφαιρο στο παρελθόν.

Ο γιος του, Άρτσι, υπέφερε από κρίσεις το βράδυ που άφηναν τον Γουίλσιρ και τη σύζυγό του Αντριάνι, άγρυπνους, με αποτέλεσμα ο διεθνής Άγγλος να ενδιαφέρεται όλο και λιγότερο για το ποδόσφαιρο.

Ο Γουίλσιρ παρέμεινε εκτός αγωνιστικών χώρων για οκτώ μήνες, την περίοδο 2015-16, με κάταγμα κνήμης και ο τραυματισμός του διήρκεσε περισσότερο από ότι αρχικά αναμενόταν. Μιλώντας σε ένα ειλικρινές ντοκιμαντέρ, ανέλυσε την στάση του ως αθλητής.

«Είχα διαφορετικούς τύπους τραυματισμών και τύπους τραυματισμών, που με επηρέασαν διαφορετικά διανοητικά. Πάντα σκέφτομαι έναν τραυματισμό, δεν φεύγει καθόλου από το μυαλό μου. Ήταν το 2016, και είχα έναν τραυματισμό σε προπόνηση της ομάδας. Ήταν δύσκολο να τον ξεπεράσω, γιατί το ίδιο διάστημα, εντελώς ξαφνικά ο 4 χρόνων γιος μου έπεφτε με κρίσεις στο πάτωμα!



Έχει το στιλ του πατέρα του ο μικρός!



«Συνέβη ξανά και ξανά, κάθε μέρα, για περίπου τρεις ή τέσσερις μήνες και υπήρξαν στιγμές που, στη μέση της νύχτας, βιαζόμουν να πάω στο νοσοκομείο. Εγώ και η σύζυγός μου δεν κοιμόμασταν τις περισσότερες νύχτες, επειδή οι περισσότερες επιληπτικές κρίσεις συνέβαιναν τη νύχτα.



Έτσι τον βάζαμε στο κρεβάτι, αλλά τις περισσότερες φορές δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε γιατί δεν ξέραμε τι θα συμβεί, γι΄αυτό καθόμασταν καθιστοί!



Απλά ξέχασα το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι να λέω στη γυναίκα μου: «Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω πια!».

Ευτυχώς τώρα ο γιος μου είναι καλά, χάρη στους γιατρούς και τους ειδικούς που του δίνουν την κατάλληλη αγωγή ώστε η κατάσταση του να είναι ελεγχόμενη».

As promised here’s the link to the documentary on me. I hope you enjoy it 🎥https://t.co/SsSt7MSnKi pic.twitter.com/v8OeX6qkhi