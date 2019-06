Εξαιρετικά αφιερωμένες στα θύματα του Χίλσμπορο!

Ready for more special away days.



The New Balance @liverpoolfc Away Kit for the 19-20 season is here.#LiveIt #NBFootball pic.twitter.com/yv4eRBTaZ7 — New Balance Football (@NBFootball) 7 Ιουνίου 2019

Η Λίβερπουλ αποκάλυψε τη νέα εμφάνιση της για την περίοδο 2019/2020. Οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ θα φορούν λευκές φανέλες και λευκές κάλτσες, ελπίζοντας ότι αυτή η εμφάνιση θα φέρει γούρι στην προσπάθεια των πρωταθλητών Ευρώπης να κατακτήσουν την Πρέμιερ Λιγκ.Η εμφάνιση έχει το περίγραμμα του Θρύλου του «Άνφιλντ», Μπομπ Πέισλι στο εσωτερικό του λαιμού, ενώ υπάρχει και το νούμερο 96, για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας του Χίλσμπορο. Η εμφάνιση του τερματοφύλακα είναι πράσινη.Υπερήφανος που φοράει τη φανέλα της Λίβερπουλ, δήλωσε ο Φαν Ντάικ: «Η Λίβερπουλ είναι η ομάδα μου, κάθε ημέρα είμαι υπερήφανος που φοράω αυτή τη φανέλα, όταν βγαίνω στο γήπεδο, είτε στο Άνφιλντ ή μακριά από το σπίτι μας».