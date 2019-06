Εμφάνιση - έκπληξη σε συναυλία στο «Άνφιλντ»! (video)

Η έδρα της Λίβερπουλ φιλοξενούσε την Πέμπτη συναυλία του συγκροτήματος Take That, ωστόσο άλλος ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση...Τα μέλη των Take That, επιφύλαξαν μία ευχάριστη έκπληξη στους θεατές της συναυλίας, καθώς ανέβασαν στη σκηνή τον Τζέρι Μάρσντεν.Ο θρυλικός τραγουδιστής των Gerry and the Pacemakers, ερμήνευσε φυσικά το τραγούδι που τον έβαλε για πάντα στις καρδιές των φίλων της Λίβερπουλ, «You'll Never Walk Alone», μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του έκτου Κυπέλλου Πρωταθλητριών από τους «ρεντς».Δείτε σχετικά στιγμιότυπα: