Ο Κράουτς ονόμασε τον γιο του Ντίβοκ

ς! Φυσικά πρόκειται για μια ακόμη πλάκα του Κράουτς ο οποίος χρησιμοποίησε το όνομα του σκόρερ του δεύτερου γκολ της Λίβερπουλ, στο Champions League, Ντίβοκ Ορίγκι!

Our beautiful baby boy was born Monday 3rd June mother and baby Divock Samrat Crouch are doing well pic.twitter.com/C8yYyY9Atv

Our boy is beautiful the name is still to be clarified unfortunately Abs not going for Divock Samrat