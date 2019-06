Άρσεναλ: «Για πάντα στην καρδιά μας»

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019

Jose, who was part of the Invincibles team, was a hugely popular figure at our club and will always hold a special place in our hearts.



Our thoughts are with all his family, friends and team-mates.https://t.co/NQgrRcvrPS — Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019

I’m devastated to hear the sad news about José Antonio Reyes. Wonderful player, superb team mate and exceptional human being. I wish his family and friends continued strength and courage to get through this difficult time. #takenfartoosoon — Thierry Henry (@ThierryHenry) June 1, 2019

Η Άρσεναλ αλλά και ο Τιερί Ανρί αποχαιρέτισαν μέσω social media τον Χοσέ Αντόνιο Ρέγες.Ο Ισπανός, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το Σάββατο στα 35 του χρόνια. Ήταν μέλος της Άρσεναλ που κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα το 2004 και μάλιστα ήταν ο πρώτος παίκτης από την χώρα του που αναδείχτηκε πρωταθλητής Αγγλίας.«Όλοι στην Άρσεναλ είμαστε συγκλονισμένοι από την σοκαριστική είδηση ότι ο πρώην παίκτης μας Χοσέ Αντόνιο Ρέγες σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ισπανία. Χοσέ Αντόνιο Ρέγες: 1983-2019. Ο Χοσέ, που ήταν μέλος των ''Αήττητων'', ήταν μία πολύ δημοφιλής φιγούρα στην ομάδα μας και θα έχει πάντα μία εκλεκτή θέση στην καρδιά μας. Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του».Ο πρώην συμπαίκτης του στην Άρσεναλ, Ανρί, τόνισε με τη σειρά του: «Είμαι συγκλονισμένος στο άκουσμα της θλιβερής είδησης για τον Χοσέ Αντόνιο Ρέγες. Θαυμάσιος παίκτης, εξαιρετικός συμπαίκτης και εξαιρετικό ανθρώπινο πλάσμα. Εύχομαι στην οικογένειά του και τους φίλους του να έχουν αστείρευτη δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή».