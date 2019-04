"Έφυγε" ο παλιός αρχηγός της Λίβερπουλ, Τόμι Σμιθ (photos)

O παλιός αρχηγός της Λίβερπουλ, Τόμι Σμιθ, που βοήθησε την ομάδα στις επιτυχίες που σημείωσε τόσο στην Αγγλία, όσο και στην Ευρώπη την δεκαετία του 1960 και του 1970, πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Γνωστός και ως «Anfield Iron» είχε 18χρονη παρουσία στο Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Αγγλίας. Μάλιστα το 1977 στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης, σκοράροντας στη νίκη με σκορ 3-1 στον τελικό της Ρώμης με την Γκλάντμπαχ. Ο Σμιθ, ο οποίος πραγματοποίησε 638 εμφανίσεις για τους «Reds» μεταξύ 1960 και 1978, είχε διαγωνιστεί με άνοια και άλλες ασθένειες τα τελευταία χρόνια.

