Αποσύρθηκε ο Φρίμπονγκ (pic)

Την απόφαση του να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/3) ο Εμάνουελ Φρίμπονγκ, μετά και τον τραυματισμό του στο γόνατο, ο οποίος δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει σε παιχνίδια από το 2017.

Ο διεθνής με την εθνική Γκάνας και πρώην παίκτης των Άρσεναλ, Γουλβς, Τσάρλτον, Μπάρνσλεϋ, Φούλαμ, Εσκιλστούνα και Ερμή Αραδίπου, δεν άντεξε άλλο τους πόνους, καθώς είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση, για να αποκαταστήσει τη ζημιά στο πόδι του.



Όπως δήλωσε και στον επίσημο λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα, ταλαιπωρούταν τα τελευταία πέντε χρόνια με το γόνατό του, πρόβλημα το οποίο τελικά τον ώθησε και να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.





RETIREMENT FROM PROFESSIONAL FOOTBALL THANK YOU ALL GOOD BLESS👍🏿🙌🏿🙏🏿 pic.twitter.com/LaIYG6raw1