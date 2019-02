"Λευκό" το ντέρμπι των τραυματισμών

Το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ τελείωσε με λευκή ισοπαλία για πρώτη φορά επί εποχής Πρέμιερ Λιγκ. Το ματς σημαδεύτηκε από τις τέσσερις (!) αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμών στο πρώτο ημίχρονο, οι τρεις για τους "κόκκινους διάβολους"! Καλύτερη η Γιουνάιτεντ παρά τις ατυχίες, αγνώριστη η Λίβερπουλ που είχε ανούσια κατοχή μπάλας και ήταν συχνά εκτεθειμένη στην κόντρα.

So. Very. Close!



We have the ball in the net after @ChrisSmalling's cross is turned in for an own goal, but it was ruled out for offside. #MUFC #MUNLIV pic.twitter.com/EoUrRBS1US