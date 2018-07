15 χρόνια - 15 τίτλοι

1η Ιουλίου 2003, η μέρα που άλλαξε η ιστορία της Τσέλσι. Σαν σήμερα, πριν από 15 χρόνια ο Ρώσος μεγιστάνας, Ρόμαν Αμπράμοβιτς έκανε την εμφάνιση του στο ποδόσφαιρο. Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Τσέλσι έφερε στον αγγλικό σύλλογο μεγάλες επιτυχίες και τοποθέτησε το κλαμπ στην ''ελίτ'' της Ευρώπης.













Οι ''μπλε'' του Λονδίνου μεγάλωσαν και έγιναν αμέσως σταθερή δύναμη της Premier League. Στα 15 χρόνια παρουσίας του Αμπράμοβιτς, ο σύλλογος έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα, πέντε Fa Cup, τρία League Cup, το Champions League (2011-2012) και το Europa League (2012-2013).











Η Τσέλσι με ανάρτησή της στο twitter υπενθύμισε την ημέρα επετείου...



📆 Today marks the 15th anniversary of Roman Abramovich becoming Chelsea owner... https://t.co/1j0CqJQMym pic.twitter.com/ek4y3hbn3a — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2018

🏆 The official Chelsea website today recalls the trophy triumphs over the past decade and a half… https://t.co/1j0CqJQMym pic.twitter.com/9teIB5mEkI — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2018