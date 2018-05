Δεν χορταίνει από βραβεύσεις ο Σαλάχ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα παραλάβει ακόμα ένα βραβείο στην εφετινή εκπληκτική του σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ. Ο Αιγύπτιος κέρδισε το Golden Samba, ένα βραβείο που παραδίδουν οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ, με τον Σαλάχ να ακολουθεί τα βήματα των Λουίς Σουάρες, Φιλίπε Κοουτίνιο, Στήβεν Τζέραρντ και Σάντιο Μανέ. Την αρχή είχε κάνει ο Βραζιλιάνος Λούκας Λέιβα το 2011 με τους φίλους των Reds να τον βραβεύουν στο τελευταίο ματς της σεζόν στο Άνφιλντ.

Ο Τρεντ Αλεχάντερ-'Αρνολντ κέρδισε το βραβείο Golden Samba for Young Player, με τον νεαρό να είναι μια από τις αποκαλύψεις της χρονιάς.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα παραλάβουν τα βραβεία τους στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος στο Άνφιλντ όταν η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί την Μπράιτον την Κυριακή.



Ο Σαλάχ έχει σκοράρει 43 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στο πρώτη του χρονιά με την φανέλα της Λίβερπουλ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ στην Πρέμιερ Λιγκ με τα περισσότερα γκολ σε 38 αγώνες, ενώ κυνηγά το ρεκόρ του μεγάλου Ίαν Ρας που έχει 47 γκολ σε μια σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός μέχρι στιγμής έχει ήδη κερδίσει τρία βραβεία. Του καλύτερου ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος, το βραβείο του καλύτερου παίκτη σύμφωνα με τους δημοσιογράφους και το βραβείο του καλύτερου παίκτη σύμφωνα με τους προπονητές.



Congratulations to @MoSalah & @trentaa98 of @LFC for their efforts this season and on winning the prestigious Golden Sambas as voted for by everyone on The Rattle. #goldensamba pic.twitter.com/1jVNQ5rLbB