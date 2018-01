Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι με έξτρα ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Το αήττητο της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League απειλεί η Λίβερπουλ. Μεγάλο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, στις 18:00, στο Anfield. Τέταρτη στη βαθμολογία είναι η Λίβερπουλ και στην έδρα της παραμένει αήττητη, με 6 νίκες και 5 ισοπαλίες. Πρωτοπόρος είναι η Μάντσεστερ Σίτι, με 20 νίκες και 2 ισοπαλίες. Έχει ξεφύγει στη βαθμολογία και θέλει να κατακτήσει τον τίτλο αήττητη.Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ προσφέρει, για το ντέρμπι της Premier League, έξτρα ειδικά στοιχήματα, για το ακριβές σκορ του αγώνα μαζί με τον παίκτη που θα σκοράρει, το ακριβές σκορ στο ημίχρονο-τελικό και τον συνδυασμό κίτρινων καρτών, γκολ, κόρνερ και οφσάιντ των δύο ομάδων.Το ειδικό στοίχημα για την Λίβερπουλ, με over 2,5 κίτρινες κάρτες, over 1,5 γκολ, over 4,5 κόρνερ και over 1,5 οφσάιντ, δίνει απόδοση 6,00 και για την Μάντσεστερ Σίτι, με over 1,5 κίτρινες κάρτες, over 1,5 γκολ, over 5,5 κόρνερ και over 1,5 οφσάιντ, πληρώνει 5,50.Οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ έχουν συνολικά περισσότερες από 100 επιλογές για να ποντάρουν, πριν από την έναρξη και τη διάρκεια του ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι.Προσφέρονται πολλά ειδικά στοιχήματα, μεταξύ άλλων, για το ακριβές σκορ του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, το ημίχρονο-τελικό, το σύνολο των γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τα κόρνερ, το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ του αγώνα, της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τον συνδυασμό τελικού αποτελέσματος με under-over, το πότε θα επιτευχθεί το πρώτο και το τελευταίο γκολ, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, το σκοράρισμα ή όχι των ομάδων και στα δύο ημίχρονα.