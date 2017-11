Zέσους: «Ο Γκουαρντιόλα είναι διαφορετικός προπονητής»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μεταγραφή του Γκαμπριέλ Ζέσους στην Μάντσεστερ Σίτι. Ο 20χρονος είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων όπως οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως όμως εξήγησε σε δηλώσεις του στο Four Four Two, πείστηκε να μετακομίσει στην Σίτι λόγω της προσωπικής παρέμβασης του Ισπανού τεχνικού.«Ο Γκουαρντιόλα με κάλεσε για να με γνωρίσει και μου είπε ότι θα αποτελέσω σημαντικό μέρος του πρότζεκτ του. Αυτό με κάνει να θέλω πραγματικά να γίνει η Σίτι η ομάδα μου. Υπήρξαν πολλοί σύλλογοι που θέλανε να υπογράψουν μαζί μου, αλλά ένιωσα άνεση εδώ. Όταν έφτασα στο Μάντσεστερ, ήρθα αμέσως στο προπονητικό κέντρο δεν πήγα καν από το ξενοδοχείο μου. Με ήθελε εδώ. Ήταν 6 το απόγευμα και η προπόνηση είχε γίνει το πρωί αλλά ο Πεπ με περίμενε να φτάσω, είναι ένας διαφορετικός προπονητής.»