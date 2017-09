Διχάζει η εξύμνηση των «προσόντων» του Λουκάκου!

Έντονη κινητικότητα προκειμένου να σταματήσει το σύνθημα αναφορικά με τα… προσόντα του Ρομέλου Λουκάκου υπάρχει στο Μάντσεστερ κι όπου αλλού αγωνίζεται η Γιουνάϊτεντ. Ο σύλλογος καταπολέμησης των διακρίσεων Kick It Off που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες σε επαφή με τις λέσχες οργανωμένων φιλάθλων των «Κόκκινων διαβόλων» έτσι ώστε στις εξέδρες να σταματήσουν να τραγουδούν ένα σύνθημα που έχει ως άξονα το μόριο του ακριβοπληρωμένου Βέλγου επιθετικού.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της Kick It Off, "τα ρατσιστικά στερεότυπα δεν είναι ποτέ αποδεκτά, ανεξάρτητα από την πρόθεση να υποστηρίξουν έναν παίκτη", και γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα. Από την πλευρά της η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ δείχνει πρόθυμη να συμμορφωθεί με την εν λόγω άποψη και βρίσκεται σε επαφή με τις λέσχες οπαδών της έτσι ώστε να σταματήσει το συγκεκριμένο σύνθημα. Μάλιστα, άνθρωποι του Βρετανικού συλλόγου έχουν αποταθεί και στις Βελγικές αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί το εάν αυτό το σύνθημα για τον Λουκάκου θεωρείται στην πατρίδα του ρατσιστικό με εγκληματικές προεκτάσεις!!

Το σύνθημα ακούστηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα και μετά το γκολ του Λουκάκου στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ με την Βασιλεία για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ακολούθησε ένα πανδαιμόνιο ανάμεσα στους φιλάθλους της ομάδας αλλά και σε φιλάθλους άλλων ομάδων, κυρίως στα social media ενώ στην πορεία πήρε προεκτάσεις και σε πολλά εθνικής εμβέλειας Μέσα Ενημέρωσης.