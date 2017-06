Στην Έβερτον και επίσημα ο Κλάασεν (video)

Την απόκτηση του Ντάβι Κλάασεν ανακοίνωσε και επίσημα η διοίκηση της Έβερτον, με τον παίκτη να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής κόστισε συνολικά 31 εκατομμύρια ευρώ στα «ζαχαρωτά», τα οποία προχώρησαν στη μετεγγραφή του Ολλανδού μέσου από τον Άγιαξ, μετά από εισήγηση του Ρόναλντ Κούμαν.

Δείτε τις πρώτες στιγμές του Κλάασεν με τη φανέλα της Έβερτον:

💪 | Welcome aboard, @DavyKlaassen! The attacking midfielder has completed a €27m move from @AFCAjax: https://t.co/PF7JA4TNzp pic.twitter.com/vvKlukR2c4