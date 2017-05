Σε ρετρό γραμμή η εκτός έδρας φανέλα της Γιουνάιτεντ (photo)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλας της, η οποία θα είναι σε μαύρη απόχρωση και εμπνευσμένη από την αντίστοιχη του 1992. Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα φορέσουν «μαύρα» τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η αγγλική ομάδα παρουσίασε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις νέες φανέλες.

Η νέα φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

Inspired by 92.

Made for the spotlight.

Our 2017/18 @adidasfootball away kit.

Available now: https://t.co/UScEOgUygN#HereToCreate #MUFC pic.twitter.com/pfxdY2Oosa