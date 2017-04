Επετειακή φανέλα για Λίβερπουλ

Την φανέλα της επόμενης σεζόν με την οποία θα γιορτάσει τα 125 χρόνια από την ίδρυσή της παρουσίασε η Λίβερπουλ.





Όπως αναφέρουν οι «ρεντς», το σχέδιο της νέας φανέλας παραπέμπει στο παρελθόν και τις επιτυχημένες ομάδες των δεκαετιών 1970 και 1980.





Στην επετειακή φανέλα υπάρχει και αλλαγή στο έμβλημα της ομάδας, με το περίφημο Liverbird να πλαισιώνεται απλά από τις χρονολογίες 1892 και 2017.





Σημειώνεται ότι την προηγούμενη φορά που υπήρξε αλλαγή στο έμβλημα ήταν το 1992, στην συμπλήρωση της εκατονταετίας, με την προσθήκη της εικόνας των Shankly Gates του «Άνφιλντ», του στίχου You' ll Never Walk Alone από το ομώνυμο τραγούδι και της αιώνιας φλόγας ως φόρος τιμής στα θύματα της τραγωδίας του «Χίλσμπορο».