Πέθανε ο Ούγκο Εχιόγκου!

Θρήνος στο αγγλικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του πρώην διεθνούς Ούγκο Εχιόγκου σε ηλικία 44 ετών!

Ο Άγγλος σέντερ μπακ που αγωνίστηκε σε Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον, Άστον Βίλα, Μίντλεσμπρο, Λιντς, Ρέιντζερς και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ενώ είχε 4 συμμετοχές με 1 γκολ στην Εθνική, υπέστη χθες καρδιακή προσβολή στο προπονητικό κέντρο της Τότεναμ, όπου εκτελούσε χρέη κόουτς της ομάδας U23.

Αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε το πρωί της Παρασκευής.

Ο απελθών γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου του 1972 στο Χόμερτον της Αγγλίας και στην καριέρα του κατέκτησε τρία Λιγκ Καπ, 2 με την Άστον Βίλα και 1 με τη Μίντλεσμπρο.

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk