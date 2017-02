Μάτα: «Τίποτα προσωπικό με Μουρίνιο»

Στη συνεργασία του με τον Ζοσέ Μουρίνιο αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά ο Χουάν Μάτα, που βρέθηκε με τον Πορτογάλο τεχνικό και πάλι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τη συνύπαρξή τους στην Τσέλσι.



Ο Μουρίνιο ήταν ο άνθρωπος που εισηγήθηκε την παραχώρηση του Ισπανού στους «κόκκινους διαβόλους» τον Ιανουάριο του 2014, αλλά ο Μάτα επιμένει ότι ποτέ δεν είχε προσωπικό πρόβλημα με τον κόουτς.



«Μερικές φορές συμβαίνουν αλλαγές και στο ποδόσφαιρο και γενικά στη ζωή και πρέπει να τις δεχόμαστε», εξήγησε ο Μάτα σε συνέντευξή του στο BBC. You have to embrace it.



«Όταν ήρθε στην Τσέλσι ο Ζοσέ, δεν έπαιζα πολύ. Είχα την ευκαιρία να πάω σε έναν άλλο μεγάλο σύλλογο και η πρόταση ήταν συμφέρουσα και για την Τσέλσι», επέμεινε.



Ερωτηθείς αν είχε συγκρουστεί ανοιχτά με τον Μουρίνιο τότε, υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο. Ο λόγος της παραχώρησής μου είχε να κάνει καθαρά με το ποδόσφαιρο και με το στιλ παιχνιδιού. Δεν είχαμε κανένα προσωπικό πρόβλημα μεταξύ μας».