Ζήτησε «συγγνώμη» ο Τσάμπερλεϊν

Ο Άλεξ Τσάμπερλεϊν έσπευσε να απολογηθεί στον Αρσέν Βενγκέρ για το like που είχε κάνει σε ανάρτηση φιλάθλου της Άρσεναλ, εναντίον του Αλσατού τεχνικού. Ο συγκεκριμένος φίλαθλος των «κανονιέρηδων» έγραψε στον λογαριασμό του, πως ονειρεύεται την ημέρα, που θα αποχωρήσει ο Αλσατός τεχνικός από τον πάγκο της λονδρέζικης ομάδας. Ο Τσάμπερλεϊν έκανε στην αρχή like, αλλά λίγο αργότερα έσπευσε να το ακυρώσει, καθώς φαίνεται πως κατάλαβε το τι θα ακολουθούσε.



Ο ίδιος δήλωσε στον αγγλικό Τύπο για το συγκεκριμένο θέμα: «Πρόκειται για ένα ατυχές περιστατικό. Νομίζω ο κόσμος ξέρει τι χαρακτήρας είμαι και δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο από πρόθεση. Ο τίτλος της ανάρτησης στην οποία πάτησα like δεν ήταν ο ιδανικός και γι' αυτό ακύρωσα την ενέργειά μου. Δεν θα ξαναμπώ στο Twitter μετά από αγώνες. Μίλησα στον προπονητή και δεν είχε ιδέα για τι πράγμα του μιλούσα. Άκουσε τι ήθελα να του πω, δεν έδωσε περαιτέρω έκταση στο ζήτημα και προχωράμε».