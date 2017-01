«Στην γραμμή ο Γιουσέιν από την Τζαμάικα!» (video)

A win that felt so good even @UsainBolt felt compelled to ring #MUTVHD! #MUFC pic.twitter.com/5KDeJuLWI4 — Manchester United (@ManUtd) 31 Δεκεμβρίου 2016

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 31 Δεκεμβρίου 2016

Sorry Usain - we didn't think it was you! Enjoy your celebrations in Jamaica & call again after West Ham on Monday night! https://t.co/64hfB6l5Gk — Mandy Henry (@MandyHenryMedia) 31 Δεκεμβρίου 2016

Τι έγινε όταν ο Γιουσέιν Μπολτ πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή του MUTV μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Μίντλεσμπρο;Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν μόλις νικήσει την Μπόρο με ανατροπή στα τελευταία λεπτά και η εκπομπή του καναλιού της ομάδας δεχόταν τηλεφωνήματα από φιλάθλους που έβγαιναν στον «αέρα». Κάποια στιγμή, η παρουσιάστρια Μάντι Χένρι, είπε ότι στην γραμμή βρισκόταν ο ...Γιουσέιν από την Τζαμάικα, χωρίς να πιστεύει ότι μιλούσε όντως με τον γρηγορότερο άνθρωπο του κόσμου και φανατικό οπαδό της Γιουνάιτεντ. «Δεν είσαι ο Γιουσέιν Μπολτ, έτσι δεν είναι;», τον ρώτησε χαρακτηριστικά, με τον Τζαμαϊκανό να απαντά γελώντας: «Ελπίζω ότι είμαι ο Γιουσέιν Μπολτ. Είμαι ο Γιουσέιν Μπολτ».Η Χένρι και πάλι έδεινε να μην το πιστεύει και χαμογελώντας συγκαταβατικά ρώτησε: «Λοιπόν, τι θα ήθελες να πεις Γιουσέιν;».Ο Μπολτ, ανέλυσε το ματς λέγοντας ότι η ανατροπή του θύμισε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τα παλιά, με την Χένρι να κλείνει ευγενικά την συνομιλία ρωτώντας τον αν είχε σχέδια για την Πρωτοχρονιά στην Τζαμάικα. «Τίποτα, θα μείνω σπίτι, μερικά πυροτεχνήματα μόνο», είπε ο Μπολτ τερματίζοντας την συνομιλία.Στην συνέχεια, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι όντως πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή μέσω Twitter, ενώ με τον ίδιο τρόπο η Χένρι παραδέχτηκε ότι δεν τον είχε καταλάβει, προτρέποντάς τον να τηλεφωνήσει ξανά μετά το ματς με την Γουέστ Χαμ!