«Σβηστά» με ηγέτη Γουίλιαν η Τσέλσι στους «16» του Κυπέλλου

Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες η Τσέλσι επικράτησε 3-0 της Σέφιλντ Γουένσντεϊ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και πήρε εύκολα το εισιτήριο για τους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.(έχει 51) με την φανέλα της Τσέλσι. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι έγινε η 5η ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ που συνεχίζει σε αυτή την διοργάνωση., αλλά δεν κατάφερε να συνδυάσει το ντεμπούτο του με γκολ. Ο Γουίλιαν ήταν η ηγετική φυσιογνωμία της Τσέλσι, σκοράροντας αρχικά στο 26΄και στη συνέχεια στο 83΄, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Ενδιάμεσα είχε πετύχει το 2-0 ο νεαρός Χάντσον-Οντόι, παίκτης που ενδιαφέρει την Μπάγερν Μονάχου.