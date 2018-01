Όταν "ξύπνησε" έβαλε τέσσερα! (video)

Οι ρόλοι ήταν ξεκάθαρα μοιρασμένοι πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στο Μάντσεστερ, όμως το πρώτο 45λεπτο επιβεβαίωσε αυτό που λένε οι Άγγλοι για το θεσμό του Κυπέλλου. "Nothing is certain", δηλαδή "τίποτε δεν βέβαιο", καθώς ο Μπαρνς εκμεταλλεύθηκε λάθος του Στόουνς στο 25ο λεπτό για να δημιουργήσει υπόνοιες ότι η Μπέρνλι μπορεί να αποτελέσει την θριαμβευτική επιβεβαίωση του.

Όταν όμως οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα επέστρεψαν από τα αποδυτήρια, χρειάστηκαν μόλις 13 λεπτά για να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα των αναμενόμενων. Ο Γκουντογκάν ετοίμαζε και ο Αγουέρο σκόραρε για να πετύχει η Σίτι δύο γκολ στο 56ο και το 58ο λεπτό με το δεύτερο μάλιστα να αποτελεί ακόμη ένα τεκμήριο της ποιότητας των δύο ποδοσφαιριστών.

Η Σίτι δεν κατέβασε στροφές παρά μόνο στο τελευταίο 10λεπτο κι ενώ είχε ανεβάσει στο σκορ στο 4-1 με τέρματα του Σανέ και του Μπερνάρντο Σίλβα. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα περιμένει την προσεχή Τρίτη τη Μπρίστολ στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ, πριν ταξιδέψει στο Άνφιλντ την επόμενη Κυριακή για το πρώτο μεγάλο ματς του 2018 κόντρα στη Λίβερπουλ.