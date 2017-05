Το αγγλικό κύπελλο, ο θεσμός των εκπλήξεων έχει την δική του ποδοσφαιρική ιστορία. Όλες οι άλλες ανά τον κόσμο, απλά έπονται.Η ιστορία του αγγλικού κυπέλλου είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ιστορία του ποδοσφαίρου γενικότερα. Άλλωστε στο νησί έκανε τα πρώτα του βήματα ο βασιλιάς των σπορ με τη μορφή που έχει σήμερα. Ο συγκεκριμένος θεσμός είναι ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός στον κόσμο!Το FA Cup γνωστό και ως The Football Association Challenge Cup βρίσκει την δική του πρεμιέρα πίσω στο μακρινό 1871. Η σεζόν 1871-72 είναι η πρώτη για το αγγλικό κύπελλο και κανείς μπορεί να χαρακτηρίσει εκείνη τη σεζόν ως το λυκαυγές των παγκόσμιων ποδοσφαιρικών δρωμένων.Ο φετινός τελικός θα είναι ο 136ος από καταβολής του θεσμού. Για λόγους χορηγικούς το όνομα έχει αλλάξει την παρούσα τριετία με το θεσμό να ονομάζεται The Emiratew FA Cup. Στο κύπελλο μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου ακόμα και οι μη επαγγελματικές.Για να γίνουμε πιο ακριβείς, το ρεκόρ συμμετοχών έφτασε τη σεζόν 2011-12 τις 763, ενώ στον φετινό θεσμό έλαβαν μέρος 736 ομάδες. Συνολικά διεξάγεται σε δώδεκα γύρους μαζί με τα ημιτελικά και τον τελικό. Φυσικά οι ομάδες των ανώτερων κατηγοριών δεν συμμετέχουν στους πρώτους γύρους της διοργάνωσης.Σε κάθε γύρο, σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν όλες οι ομάδες ανεξαρτήτως κατηγορίας κι αυτό δίνει μια ιδιαίτερη μαγεία στον θεσμό. Είναι γεγονός πως κάθε κλήρωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου ακόμα και εκτός νησιού. Για να κατακτήσει μια ομάδα το κύπελλο πρέπει να δώσει από έξι ως δεκατέσσερα ματς.Έχει χαρακτηριστεί ως ο θεσμός των εκπλήξεων και όχι άδικα. Δίνεται σπουδαία σημασία σε όποια ομάδα από τις μικρότερες κατηγορίες καταφέρνουν να φτάνουν ως τα προημιτελικά του κυπέλλου. Δημιουργούνται έτσι όμορφες και αξιομνημόνευτες ποδοσφαιρικές ιστορίες που δίνουν άλλη αίγλη στο κύπελλο Αγγλίας.Οι κυπελλούχοι Αγγλίας εξασφαλίζουν θέση στο Europa League της επόμενης περιόδου, αλλά και στον τελικό του Community Shield.Η ιστορίαΌλα ξεκίνησαν στις 20 Ιουλίου του 1871 όταν στα γραφεία της εφημερίδας The Sportsman, ο Σ.Γ. Άλκοτ πρότεινε στην Ομοσπονδία την διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού τουρνουά βασισμένο στους κανόνες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FA). Φυσικά η πρόταση έγινε αποδεκτή καθώς θα συμμετείχαν όσες ομάδες ήταν εγγεγραμμένες στους κόλπους της.Την σεζόν 1888-89 το κύπελλο ουσιαστικά απέκτησε την μορφή που έχει σήμερα καθώς εισήχθησαν οι προκριματικές φάσεις. Το κύπελλο σταμάτησε για έξι χρόνια από το 1914 ως το 1920 λόγω του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Τρία χρόνια αργότερα όμως το πιο θρυλικό γήπεδο του κόσμου, το Γουέμπλεϊ φιλοξένησε στους κόλπους του τον πρώτο του τελικό κυπέλλου ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έβαλε και πάλι στοπ από το 1938 ως το 1946 και από τότε μέχρι και σήμερα διεξάγεται ανελλιπώς χαρίζοντας σπουδαίες στιγμές στους φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο.