Η ιστορία ενός τροπαίου

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Αγγλίας έχει περιπετειώδη ιστορία...Το «αντικείμενο του πόθου» που διεκδικούν στο «Γουέμπλεϊ» Άρσεναλ και Τσέλσι, αποτελείται από τρία μέρη, το κύριο σώμα, το καπάκι και την βάση. Η σημερινή έκδοσή του απονέμεται στους νικητές από το 2014 και κατασκευάστηκε από την εταιρία Thomas Lyte. Είναι φτιαγμένο από ασήμι 925, ζυγίζει 925 κιλά και για την κατασκευή του χρειάστηκαν 250 ώρες. Ο νικητής απλά το «δανείζεται» από την ομοσπονδία και είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει μέχρι την 1η Μαρτίου της επόμενης χρονιάς. Το τρέχον σχέδιο είναι το δεύτερο που χρησιμοποιείται, όμως κατά καιρούς έχουν απονεμηθεί πέντε διαφορετικά Κύπελλα.Το πρώτο τρόπαιο που απονεμήθη είχε κατασκευαστεί από τους Martin, Hall & Co με κόστος 20 λίρες Αγγλίας, είχε ύψος 18 ίντσες και ήταν γνωστό ως «μικρό τσίγκινο ειδώλιο». Εκλάπη το 1895 από την βιτρίνα ενός καταστήματος στο Μπέρμιγχαμ, όταν κάτοχός του ήταν η Άστον Βίλα, η οποία μάλιστα πλήρωσε πρόστιμο 25 λιρών για την αμέλειά της. Δεν βρέθηκε ποτέ, οπότε αντικαταστάθηκε από ακριβές αντίγραφο, το οποίο απονέμονταν στους νικητές μέχρι το 1910. Το 1958 ένας 80χρονος ονόματι Χένρι Μπερτζ, ομολόγησε σε συνέντευξή του σε εφημερίδα ότι ο ίδιος είχε κλέψει το αυθεντικό τρόπαιο και το έλιωσε για το ασήμι.Το αντίγραφο του αυθεντικού, δόθηκε το 1911 από την FA ως δώρο στον επί πολλά χρόνια πρόεδρό της λόδρο Κίνερντ, η οικογένεια του οποίου το πούλησε το 2005 σε δημοπρασία αντί 420,000 λιρών, ποσού - ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αναμνηστικό! Αγοραστής του ήταν ο νυν ιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ Ντέιβιντ Γκολντ, ο οποίος το δάνεισε προς έκθεση στο αγγλικό μουσείο ποδοσφαίρου στο Μάντσεστερ.Η δεύτερη εκδοχή του τροπαίου, μεγαλύτερη σε μέγεθος από το αυθεντικό, κατασκευάστηκε από τους Fattorini and Sons και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1911. Το 1992, η FA αποφάσισε να αποσύρει το συγκεκριμένο τρόπαιο λόγω φθοράς και σήμερα η αξία του υπολογίζεται στο 1 εκατ. λίρες. Το σχέδιό του όμως παραμένει ίδιο μέχρι σήμερα.Η ρέπλικα που το αντικατέστησε κατασκευάστηκε από τους Toye, Kenning and Spencer και απονέμονταν μέχρι το 2014 λόγω φθοράς, για να αντικατασταθεί και αυτή με την σημερινή εκδοχή της κούπας.