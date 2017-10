Καλά κρατεί ο ρατσισμός στο Αγγλικό ποδόσφαιρο

Σύμφωνα με τον οργανισμό ισότητας Kick It Out τα κρούσματα ρατσισμού στο αγγλικό ποδόσφαιρο παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 53% μέσα σε ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα υπήρξαν 197 επεισόδια στα social media, 194 σε επαγγελματικούς αγώνες όλων των κατηγοριών και 78 εντός αγωνιστικών χώρων.



Σε ότι αφορά τους επαγγελματικούς αγώνες περισσότερα από τα μισά επεισόδια ήταν στην Premier League ενώ το ένα τρίτο στην English Football League.

Την περασμένη χρονιά υπήρξαν 469 περιπτώσεις ρατσισμού σε όλο το φάσμα του αγγλικού ποδοσφαίρου, αύξηση της τάξης του 16,7% από την προηγούμενη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων και στα social media.



Η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε εκδηλώσεις οπαδών, αλλά σε 12 περιπτώσεις οι συμμετέχοντες ήταν παίκτες, προπονητές ή μέλη τεχνικού επιτελείου.

Περίπου οι μισές περιπτώσεις την σεζόν 2016-17, το 48% για την ακρίβεια αφορούσε το χρώμα και την καταγωγή, το 21% ήταν περιπτώσεις που αφορούσαν το φύλλο (homophobic, biphobic and transphobic) ενώ ένα 17% αφορούσε θρησκευτικές περιπτώσεις.