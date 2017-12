Ολυμπιονίκες και ο Οίκος «Τρανούλη» σε καμπάνια για την επιστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων

Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές σε συνεργασία με τον Οίκο Μόδας «Τρανούλη» θα συστρατευθούν σε καμπάνια για την επιστροφή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, που κλάπηκε κατά τη διάρκεια των περασμένων αιώνων.



Η καμπάνια θα ξεκινήσει στις 9 Δεκεμβρίου από το Βρετανικό Μουσείο. Αθλήτριες, οι οποίες έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα, θα επισκεφθούν το κορυφαίο μουσείο της πόλης του Λονδίνου και ντυμένες με ρούχα που αντλούν έμπνευση από καλλιτεχνικά δημιουργήματα της κλασικής, και όχι μόνο, αρχαιότητας θα πουν... «Take Me Home» Στην πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας, στο Βρετανικό Μουσείο, αναμένεται να βρεθούν η πρόεδρος του ΣΕΟ, Βούλα Κοζομπόλη, η αντιπρόεδρος, Εύη Μωραΐτίδου (ασημένιο μετάλλιο στο πόλο το 2004), η γ.γ., Βούλα Ζυγούρη (Ολυμπιονίκης της πάλης) και η Ειρήνη Αϊνδηλή (χάλκινο μετάλλιο στο ανσάμπλ του 2000).



«Ο αθλητισμός, από τα αρχαία χρόνια, ήταν συνδεδεμένος άρρηκτα με τον πολιτισμό. Στην Αρχαία Ολυμπία, την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, συγκεντρώνονταν έργα όλων των τεχνών από εργαστήρια όλου του ελληνικού κόσμου. Ήρθε η ώρα και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες να ενώσουν τις φωνές τους με τις υπόλοιπες και να διεκδικήσουμε να επιστρέψει στην Ελλάδα η κλεμμένη μας κληρονομιά. Μαζί με τον Οίκο «Τρανούλη» αρχίζουμε από το Βρετανικό Μουσείο και έχουμε ως στόχο να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παραστάσεις διαμαρτυρίας, ώστε -και μέσα από το αθλητικό κίνημα- να ενημερωθεί το ευρύ κοινό», δήλωσε η πρόεδρος του ΣΕΟ Βούλα Κοζομπόλη.



O Οίκος Μόδας Τρανούλη, μέσα στα 30 χρόνια επιτυχημένης και σοβαρής παρουσίας στο χώρο της υψηλής ραπτικής με δεκάδες διακρίσεις σε διεθνή events, ξεκινά, μέσω της μόδας, το κίνημα διαμαρτυρίας για την επιστροφή των Γλυπτών στην πατρίδα τους με παραστάσεις διαμαρτυρίας, σε διάφορα μουσεία του κόσμου και όχι μόνο. Με αφορμή την υποψηφιότητα της Αθηνάς Τρανούλη για το Βραβείο Μόδας στα Greek International Women Awards, υποψηφιότητα στην οποία συνετέλεσε η καμπάνια «Take Me Home», αυτή η διαμαρτυρία θα αρχίσει από το Βρετανικό Μουσείο. «Στις 9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο τα Greek International Women Awards όπου είμαι υποψήφια με την καμπάνια Take Me Home. Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από εκεί την παράσταση διαμαρτυρίας. Εξάλλου, στο Βρετανικό μουσείο υπάρχουν κάποια από τα πιο ωραία γλυπτά της ελληνικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ πολύ τους πρωταθλητές μας για τη στήριξη στην προσπάθεια, αλλά και τον κόσμο που με ψήφισε ώστε επιλεγώ στις πέντε κορυφαίες Ελληνίδες στην κατηγορία Fashion», δήλωσε η Αθηνά Τρανούλη.



Οι παραστάσεις διαμαρτυρίας θα συνεχιστούν σε διάφορα μουσεία του κόσμου.