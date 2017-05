Kράτησε για πάντα το δίπλωμα συμμετοχής στο Νο Finish Line της Αθήνας!

Πέρα από την τεράστια και ανεκτίμητη προσφορά στην Ενωση Μαζί για το Παιδί, όσοι συμμετείχαν στο πρώτο No Finish Line της Αθήνας έχουν πλέον τη δυνατότητα να τυπώσουν το δίπλωμα συμμετοχής με τα χιλιόμετρα που έκαναν και να κρατήσουν για πάντα ζωντανή την ανάμνηση της συμμετοχής στον κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα του κόσμου.Στο διεύθυνση https://1drv.ms/f/s!Ahls7hyelncTnsxcevJVBc0JtzsroQ όλοι οι δρομείς μπορούν να βρουν με βάση τον αριθμό τους, το αναμνηστικό δίπλωμα με τα χιλιόμετρα που κάλυψαν και να το τυπώσουν! Το συγκεκριμένο Link θα μείνει ενεργό μέχρι τα τέλη Ιουλίου.Το No Finish Line της Αθήνας έγινε από τις 26 ως τις 30 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και οι μετέχοντες κάλυψαν συνολικά 50.903 χιλιόμετρα προσφέροντας στο Μαζί για το Παιδί 25.451,5 ευρώ, ποσό που είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα, από φιλανθρωπικό αγώνα κάθε μορφής.Η επιτυχία αυτή οφείλεται στους χιλιάδες δρομείς, μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες, που πήραν μέρος και τρέχοντας ή περπατώντας πρόσφεραν χρήματα για τη σίτιση παιδιών από άπορες οικογένειες, με αποτέλεσμα ο ιδρυτής και εμπνευστής του αγώνα Philippe Verdier, να χαρακτηρίσει το Nο Finish Line της Αθήνας, ως τον καλύτερο πρώτο αγώνα NFL σε όλο τον κόσμο.Αποκλειστικός δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι Χορηγοί είναι η ασφαλιστική εταιρεία Eθνική Ασφαλιστική και η στοιχηματική εταιρεία SportingBet, ενώ Kύριοι Χορηγοί είναι τα πολυκαταστήματα attica και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος.