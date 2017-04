Yπάρχουν ακόμα 350 θέσεις στο Νο Finish Line της Αθήνας!

Την ευκαιρία να προσφέρουν στα παιδιά, έχουν ακόμα 350 άτομα που μπορούν να εγγραφούν στο No Finish Line και να τρέξουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέροντας στην Ένωση Μαζί για το Παιδί!



Μετά από ακυρώσεις, ελευθερώθηκαν 350 θέσεις και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να περάσουν άμεσα από τη Γραμματεία του αγώνα, στο ΚΠΙΣΝ για να γραφτούν και να πάρουν μέρος στον κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα του κόσμου που γίνεται τώρα και στην Ελλάδα και ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Κυριακής.



Οι 350 θέσεις θα δοθούν κατά προτεραιότητα και αυτοπροσώπως δεν μπορεί κανείς να κλείσει τη θέση τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο!

Το No Finish Line έχει ήδη φτάσει στο μέσο της διαδρομής του, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής ολοκληρώθηκαν οι 45 ώρες και οι δρομείς έχουν καλύψει 19103 χιλιόμετρα, προσφέροντας 9551,5 ευρώ στο Μαζί για το Παιδί.



Και έρχεται Σαββατοκύριακο με πολύ περισσότερο κόσμο στο KΠΙΣΝ και θεωρείται δεδομένο ότι το τελικό ποσό προσφοράς θα αυξηθεί κατά πολύ!

Στην ατομική κατάταξη προηγείται ο Αναγνώστης Κωκόνιας με 248 γύρους/χιλιόμετρα και τον ακολουθούν ο Γάλλος Loquet με 240 γύρους και ο συμπατριώτης του Delorme με 180 γύρους/χιλιόμετρα!



Στις γυναίκες, μπροστά με μεγάλη διαφορά είναι η Λιντίτα Χόκια με 179 γύρους/χιλιόμετρα και πίσω της είναι η Χαρούλα Λέντζου με 90 γύρους και η Christoula Agata Ewa με 62 γύρους!



Η μέρα ξεκίνησε με τις παιδικές φωνές και τα χαμόγελα από τους μικρούς δρομείς του παιδικού σταθμού Μικρός Παράδεισος που πραγματικά έκλεψαν την παράσταση, ενώ και πάλι το St Lawrence College έδωσε δυναμικό «παρών».



Στις ομάδες, προηγείται το St Lawrence College με 1894 χιλιόμετρα και μετά είναι η Λεόντειος με 1496 χιλιόμετρα και η Εθνική Ασφαλιστική με 630 χιλιόμετρα. Οι δρομείς είχαν συντροφιά την εξαιρετική μουσική των μουσικών παραγωγών του Athens DJ 95,2 και του Μελωδία 99,2 και ακολούθησε η η live εμφάνιση των Soul n’ Passion και του Johnny Vavouras & The Cadillacs



Αποκλειστικός δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι Χορηγοί είναι η ασφαλιστική εταιρεία Eθνική Ασφαλιστική και η στοιχηματική εταιρεία SportingBet, ενώ Kύριοι Χορηγοί είναι τα πολυκαταστήματα attica και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος.

Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η Herbalife, η Κayak, το Kyvernitis Travel και το Metropolitan Hotel, ενώ κύριος χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ .

Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα Village Cinemas, η αθλητική ιστοσελίδα Gazzetta.gr, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Athens DJ 95,2 και Μελωδία 99,2, η εφημερίδα Ναυτεμπορική και η ιστοσελίδα Naftemporiki.gr καθώς και η ιστοσελίδα Sportsfeed.gr.



Υποστηρικτές είναι τα super market Lidl, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η εταιρεία ηλεκτρολογικών και φωτισμού Καυκάς, η βιομηχανία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων Χαϊδεμένος, οι εταιρείες catering Δειπνοσοφιστήριο και Μπεγνής, το νοσοκομείο Metropolitan Hospital και το κέντρο εκπαίδευσης ναυαγοσωστών Lifeguard.