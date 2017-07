Linkin Park In the end

Η αυτοκτονία του τραγουδιστή των Linkin Park, Τσέστερ Μπένιγκτον έφερε το τέλος μίας εποχής για αυτούς που τους άκουγαν, ήταν διαφορετικοί και πίστεψαν πως μπορούν να διακριθούν σε ένα κόσμο που ήταν κόντρα σε αυτούς.



Οι Linkin Park έγιναν συνώνυμο των αγώνων αυτοκινήτου όταν το τραγούδι τους “In the end” έντυσε το επίσημο video clip του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Όμως δεν ήταν μόνο αυτή η επαφή τους με το μηχανοκίνητο αθλητισμό.



Ψάξαμε στο όχι τόσο μακρινό παρελθόν και βρήκαμε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία τους . Το καλοκαίρι του 2016 η ομάδα της Mercedes-AMG στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GT τους προσκάλεσε στον 24ωρο αγώνα του Spa, όπου παρουσίασαν το δικό τους (είχαν σχεδιάσει εκείνοι το logo και ειχαν επιλέξει τα χρώματα) αυτοκίνητο. Το Linkin Park GT3 ήταν το δεύτερο κοινό έργο στο πλαίσιο της συνεργασίας "Two Stages - One Passion" μεταξύ της Mercedes-AMG και των Linkin Park. Το συγκρότημα είχε ήδη δώσει το τραγούδι του "Papercut" στην παγκόσμια πρώτη της Mercedes-AMG GT R στα τέλη Ιουνίου του 2016.



Τότε τα τρία μέλη του συγκροτήματος, Τσέστερ Μπένιγκτον, Ντέιβ Φαρέλ και Τζόε Χαν, παρουσίασαν το όχημα που σχεδιάστηκε ειδικά για τον κλασικό αγώνα αντοχής. Επιπλέον έδωσαν εκκίνηση στον αγώνα του Spa, όπου συμμετείχε το αυτοκίνητο με το σχέδιο και το όνομά τους και οδηγούσαν οι Γιέλμεν Μπούρμαν, Μάρο Ένγκελ και ο Μπέρτ Σνάιντερ της ομάδας BLACK FALCON AMG.



Το αυτοκίνητο είχε ένα εντυπωσιακό κόκκινο-μαύρο χρώμα σε ασημένια βάση, με το λογότυπο των Linkin Park στο μακρύ καπό, δείχνοντας τον ενθουσιασμό των μουσικών για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οι φόρμες των οδηγών Linkin Park GT3 είχαν τα ίδια χρώματα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου. Σας θυμίζουμε πως πριν από την καριέρα του ως μουσικοί, ο Χαν μαζί με τον Σινόντα είχαν σπουδάσει γραφιστική στο "Art Center College of Design" στην Πασαντένα της Καλιφόρνια.



"Ως καλλιτέχνης, το να μπορείς να σχεδιάσεις ένα αυτοκίνητο όπως το Mercedes-AMG GT3 ήταν μια εκπληκτική εμπειρία", είχε δηλώσει ο Τζόε Χαν.



Δείτε το video του WRC με την μουσική των Linkin Park εδώ: