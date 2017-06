Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ: SEAJETS Ράλλυ Ακρόπολις 1η ημέρα (video) Το αγγλικό ρητό "The survival of the fittest (Η επιβίωση του ισχυρότερου) ταιριάζει στην πρώτη ημέρα του αγώνα με τους Αλ Ατίγια Μπομέλ (Ford Fiesta R5) να είναι επικεφαλής στο τέλος του 1ου Σκέλους.

Γιώργος Σκευοφύλαξ