Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ο Φρανκ Στεφάνκο και η ιστορία της "Corvette Winter"

Η γέννηση του Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένα ορόσημο για όλους τους φίλους της ροκ μουσικής. Εμείς δε θα σας διηγηθούμε τη ζωή του αλλά την ιστορία της διάσημης φωτογραφίας του "Corvette Winter" από τον φωτογράφο Φρανκ Στεφάνκο.Ο Στεφάνκο και ο Σπρίνγκστιν συναντήθηκαν τον κρύο χειμώνα του 1978 σε μια μικρή πόλη στο South Jersey. Ήταν νέοι, πεινασμένοι για επιτυχία και είχαν κάτι να αποδείξουν. Ο Στεφάνκο ήταν εργαζόμενος σε εργοστάσιο συσκευασίας κρέατος στο Pennsauken του New Jersey. Αλλά, το αληθινό του πάθος ήταν η φωτογραφία ...Ο Σπρίνγκστιν ήταν ένας ροκ σταρ, αλλά είχε να κυκλοφορήσει άλμπουμ τρία χρόνια, που μετρά μια αιωνιότητα στο χρόνο του rock n 'roll. Μετά την κυκλοφορία του Born to Run το 1975, ο “The Boss” έπεσε θύμα αντιδικίας με τον πρώην μάνατζέρ του, ο οποίος τον εμπόδισε να φτιάξει νέο δίσκο.Με την ολοκλήρωση των αγωγών και των δικαστικών αναμετρήσεων, ο Σπρίνγκστιν ήταν έτοιμος να αποτυπώσει στο βινύλιο το υλικό που είχε γράψει. Αυτό ήταν ένα καθοριστικό άλμπουμ για τον “The Boss”. Αλλά, το LP χρειαζόταν ένα εξώφυλλο.Ο Στεφάνκο άκουσε για πρώτη φορά τη μουσική του Σπρίνγκστιν στο συσκευαστήριο κρέατος και χτυπήθηκε από την ποίηση των πρώιμων τραγουδιών του ρόκερ, τα οποία φαινόταν να απέχουν ένα εκατομμύριο μίλια μακριά από τα τραγούδια που έπαιζαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της εποχής.“Αυτός ο τύπος θα μπορούσε να είμαι εγώ, θα μπορούσε να είναι ο αδελφός μου” σκέφτηκε ο Στεφάνκο και πρόσθεσε: “Υπήρχε αυτή η σύνδεση. Ήμουν ξανά ενθουσιασμένος, που άκουγα μουσική. "Τους δύο άντρες έφερε σε επαφή μία συμφοιτήτρια του Στεφάνκο η… Πάτι Σμιθ. Η τραγουδίστρια της ροκ γνώρισε τον Σπρίνγκστιν σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη .Περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα, οι δύο βρέθηκαν στο ίδιο στούντιο ηχογράφησης, όταν το “αφεντικό” είδε κάποιες εικόνες της Σμιθ από τον Στεφάνκο και της ζήτησε να του τον συστήσει.Ο τελευταίος δύσκολα περίμενε να συνεργαστεί με τον ρόκερ, ο οποίος μέχρι τότε είχε εμφανιστεί στα εξώφυλλα των Time και Newsweek μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Born to Run. Όμως τρεις μήνες μετά, το τηλέφωνό του χτύπησε. " Έι Φρανκ, ας κάνουμε μαζί κάποιες φωτογραφίες", είπε η χαλικώδη φωνή στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής γραμμής.Την ημέρα του shooting, ο Σπρίνγκστιν έφτασε στο σπίτι του Στεφάνκο με ένα ανοιχτό ημιφορτηγό και μία χαρτοσακούλα με καρό πουκάμισα και t-shirts για τη φωτογράφιση στην Colonial Avenue. Μάλιστα είχε βάλει κούτσουρα στην καρότσα του ημιφορτηγού για να έχει πρόσφυση στους παγωμένους δρόμους.Άρχισαν να δουλεύουν, φωτογραφίζοντας μέσα στο σπίτι του Στέφανκο και στους δρόμους του Haddonfield. Σε μια λήψη ο Σπρινγκστιν βρέθηκε κοντά σε μία Corvette του 1960, η οποία ήταν παρκαρισμένη μπροστά από το σπίτι του Στεφάνκο. “Αγάπησε αμέσως αυτό το αυτοκίνητο”, θυμάται ο φωτογράφος.Μια εβδομάδα μετά την πρώτη του επίσκεψη, ο Σπρίνγκστιν επέστρεψε στο Haddonfied με ολόκληρη την Street Band, τον οποία ο Στεφάνκο φωτογράφησε στο σαλόνι του σπιτίού του.Οι φωτογραφίες τελικά τυπώθηκαν για το άλμπουμ Darkness και οι λήψεις έγιναν στο υπνοδωμάτιο του Στεφάνκο. Η φωτογραφία στο μπροστινό εξώφυλλο απεικονίζει το Springsteen με ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν και λευκό T-shirt, που μοιάζει με γκρίζο που έχει γαριάσει. Στο οπισθόφυλλο, Ο Σπρίνγστιν είναι χωρίς σακάκι και φαίνεται να είναι ανυπόμονος καθώς κοιτάζει στο φακό.Το εξώφυλλο του “The River”, ένα διπλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1980, είναι και αυτό εικονογραφημένο από τις συναντήσεις με τον Στεφάνκο στο Haddonfield.“Ο Φρανκ έχει έναν τρόπο να απογυμνώνει αυτόν που φωτογραφίζει. Η έλλειψη μεγαλοπρέπειας των φωτογραφιών, η αμεσότητα τους, η σκληρότητα τους, ήταν αυτό που ήθελα για τη μουσική μου εκείνη την εποχή” είπε ο Σπρίνγκστιν για αυτόν σε μλια πρόσφατη συνέντευξη του και πρόσθεσε: ”Είδε τους ανθρώπους που γράφω στα τραγούδια μου. "Το καλοκαίρι του 1982, ο Springsteen επέστρεψε στο Haddonfield για να φωτογραφηθεί για το άλμπουμ, Nebraska. Αν και οι φωτογραφίες τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν στο άλμπουμ, η συνάντηση έδωσε στον Στεφάνκο μία από τις αγαπημένες του αναμνήσεις: Οδήγηση στο Pine Barrens με το “αφεντικό” στο κάθισμα του συνοδηγού και οι δύο να τραγουδούν ότι ακουγόταν από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου.Αντίθετα με ότι περιμέναμε ο Στεφάνκο δεν έγινε ποτέ επαγγελματίας φωτογράφος αλλά εργάστηκε ως μεσίτης τροφίμων στη Φιλαδέλφεια, δουλειά από την οποία συνταξιοδοτήθηκε. Όμως, στα 71 του χρόνια συνεχίζει το πάθος του, φωτογραφίζοντας τοπία. Ελπίζει επίσης να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο αστικής φωτογραφίας με εικόνες από τους δρόμους της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 1970.Οι δύο εξακολουθούν να διατηρούν επαφή και ο φωτογράφος καλεί τον Σπρίνγκστιν κάθε χρόνο στα γενέθλια του. “Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν με έναν άνθρωπο που είναι το είδωλό τους; “Ήταν μια πολύ σπάνια ευκαιρία. Ήμουν προνομιούχος, που με διάλεξε το… αφεντικό”.Από τις χιλιάδες λήψεις που έχει κάνει ο Στεφάνκο για τον Σπρίνγκστιν από το 1978 ως το 1982 ο ρόκερ έχει επιλέξει την "Corvette Winter" και εμείς την επιλέξαμε για εσάς.