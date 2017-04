Λύνουμε το μυστήριο. Τι αυτοκίνητο οδηγούσε ο Όμηρος Σίμσον

Σαν σήμερα βγαίνει για πρώτη φορά στον… αέρα η τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες, η πλέον επιτυχημένη και μακροβιότερη στην ιστορία της αμερικάνικης τηλεόρασης: “Η Οικογένεια Σίμσον”.Η οικογένεια Σίμσον έχει θέση στην στήλη μας γιατί ο δημιουργός της, Ματ Γκρένιγκ (γεννημένος στο Πόρτλαντ του Όρεγκον το 1954) αγαπά τα αυτοκίνητα και το δείχνει σχεδόν σε κάθε επεισόδιο. Ανάμεσα στα κλασσικά αυτοκίνητα, που έχουν περάσει ήταν: Τα Chevrolet Impala, Amphicar 770, Plymouth Road Runner και Bugatti Type 50 ή όπως ο Κος Μπρενς ονομάζει "Bugatti Sexarossa".Η Oικογένεια Σίμσον (The Simpsons) εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη στις 19 Απριλίου 1987, ως ένθετο στο “The Tracey Ullman Show”, που παρουσίαζε στο δίκτυο Fox η γνωστή τραγουδίστρια της ποπ Τρέισι Ούλμαν. Η επιτυχία ήταν άμεση και δύο χρόνια αργότερα τα σκετσάκια των Σίμσον αυτονομήθηκαν και απέκτησαν τη μορφή της ημίωρης εκπομπής στο ίδιο κανάλι, σε ώρα μεγάλης ακροαματικότητας. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1989.Η σειρά είναι μία σάτιρα της μεσοαστικής Αμερικής, με ήρωες τα μέλη μιας απίθανης οικογένειας, των Σίμσον, που την αποτελούν ο πατέρας Χόμερ / Όμηρος, η μητέρα Μαρτζ και τα τρία παιδιά τους, Μπαρτ, Λίζα και Μάγκι.Όμως τι αυτοκίνητο οδηγούσε ο Χόμερ Σίμσον; Στο επεισόδιο με το νούμερο 607 (28η σεζόν) αποκαλύπτεται πως ο Όμηρος οδηγεί ένα Plumouth Junkerolla του 1986. Όπως καταλαβαίνετε δεν θα ήταν τόσο απλό, αλλά μετά από… έρευνα έχουμε τη λύση. Το 1987, η Κινέζικη εταιρία First Auto Works (FAW) κατασκεύασε μερικά διαφοροποιημένα Dodge 600 με το όνομα Hongqi CA750F. Το Junkerolla φτιάχτηκε δοκιμαστικά για να μάθουν οι εργάτες της FAW τη διαδικασία. Έτσι εξηγείται η διαφορετική εμφάνιση και τα στοιχεία από τα άλλα μοντέλα της Plymouth.Κάποια ταξίδευσαν στις ΗΠΑ για αξιολόγηση και μετά καταστράφηκαν. Εδώ μπαίνει ο αστικός μύθος (ή αν θέλετε η σχεδιαστική αδεία) που θέλει κάποια να πουλήθηκαν και ένα να αγόρασε ο Χόμερ Σίμσον.Οι Σίμσον είναι μια δυσλειτουργική μεσοαστική οικογένεια, που ζει στο Σπρίνγκφιλντ, μία φανταστική πόλη των ΗΠΑ. Μοναδικός εργαζόμενος της οικογένειας είναι ο πατέρας, ο καλοκάγαθος Χόμερ, που είναι επιθεωρητής ασφαλείας σ' ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Η γυναίκα του Μαρτζ είναι μητέρα και νοικοκυρά. Ο δεκάχρονος Μπαρτ είναι ένας ταραξίας, που θεωρεί τον εαυτό του επαναστάτη. Η οκτάχρονη Λίζα είναι ακτιβίστρια και αγαπά να παίζει σαξόφωνο. Η Μάγκι είναι το μωρό της οικογένειας, που βυζαίνει την πιπίλα της, δεν στέκεται καλά στα πόδια του και δεν μιλά ακόμη. Η οικογένεια Σίμσον διαθέτει σκύλο (Santa's Little Helper), γάτα (Snowball II) και περιστασιακά, άλλα κατοικίδια.Τους πρωταγωνιστές της σειράς πλαισιώνουν χαρακτήρες με πολλές παραξενιές, όπως συνάδελφοι του Χόμερ, δάσκαλοι των παιδιών, οικογενειακοί φίλοι, συγγενείς και τοπικές προσωπικότητες του Σπρίγκφιλντ. Ως γκεστ-σταρ έχουν εμφανισθεί λαμπερά ονόματα της σόου-μπιζ και της επιστήμης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους Στινγκ, Μέριλ Στριπ, U2, Στιβ Μάρτιν, Μελ Γκίμπσον, Μπεν Στίλερ, Ριζ Γουίδερσπουν, Χιου Χέφνερ, Ντένις Ρόντμαν, Μετάλικα, Λάρι Κινγκ, Λιζ Τέιλορ, Μάικλ Τζάκσον, 50 Cent, Αντρέ Άγκασι, Μάτζικ Τζόνσον, και ο φυσικός Στίβεν Χόκινγκ.Το Σπρίνγκφιλντ, που βρίσκεται σε μία ακαθόριστη πολιτεία των ΗΠΑ, είναι μία μικρογραφία του κόσμου. Με αυτό τον τρόπο, οι δημιουργοί της σειράς μπορούν να θίξουν τα προβλήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες και όχι μόνο της αμερικανικής. Τα θέματα του περιβάλλοντος, της ομοφυλοφιλίας, του εθνικισμού, της εκπαίδευσης, αλλά και τα μίντια, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κριτικής τους. Έτσι, μπορεί να εξηγηθεί και η μεγάλη επιτυχία της σειράς σε όλο τον κόσμο.Στη Ρωσία, η σειρά κατηγορήθηκε ότι προάγει τη βία και την κτηνωδία, προπαγανδίζει τα ναρκωτικά και το σεξ, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη για την ψυχική υγεία των θεατών της. Μάλιστα, ένας γονέας κινήθηκε δικαστικά εναντίον των δημιουργών της, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη.Οι «Σίμσον», που δεν διστάζουν να εκφέρουν άποψη επί παντός του επιστητού, αποφάσισαν να «πάρουν θέση» ακόμα και για το Κυπριακό, εξοργίζοντας του Τούρκους. Ο Χόμερ (Όμηρος, δηλαδή), ο πατέρας της οικογένειας, τα βάζει με μια ομάδα Τούρκων, οι οποίοι απήγαγαν τα δύο παιδιά του σ' ένα επεισόδιο της σειράς του 2005. Ο Χόμερ εξοργίζεται και τους αποκαλεί «Cyprus-splitting jerks», κάτι σαν «άθλιοι, που διχοτομήσατε την Κύπρο»! Τα σχόλια σε βάρος των Τούρκων συνεχίζονται και από τη γυναίκα του, τη Μαρτζ: «Και η Κωνσταντινούπολη τώρα λέγεται Ιστανμπούλ!».Μεγάλος είναι και ο πολιτιστικός αντίκτυπος της εκπομπής. Το ενοχλητικό γρύλισμα του Χόμερ «D' oh!» έχει περάσει ως νεολογισμός στο λεξικό της Οξφόρδης, με την εξήγηση: “Εκφράζω αγανάκτηση όταν τα γεγονότα δεν έχουν πάει όπως αναμενόταν ή όταν κάποιος λέει ή κάνει κάτι ανόητο”.To Trivia της σειράςΓια την παραγωγή ενός επεισοδίου, διάρκειας 20-23 λεπτών, χρειάζονται 6-9 μήνες.Η σειρά απασχολεί 16 σεναριογράφους.Το μουσικό θέμα της σειράς υπογράφει ο Ντάνι Έλφμαν, που έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ μουσικής.Έχει κερδίσει αναρίθμητα βραβεία, μεταξύ αυτών 23 Emmy (τηλεοπτικά), 22 Annie (καρτούν) και 1 Peabody (ραδιοφωνικά).Το 1998, το περιοδικό TIME ονόμασε τους “Σίμσονς” ως την κορυφαία τηλεοπτική σειρά του 20ου αιώνα.Από το ίδιο περιοδικό, ο Μπαρτ Σίμσον επιλέχθηκε στον κατάλογο των 100 προσώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στον 20ο αιώνα. Ήταν το μοναδικό φανταστικό πρόσωπο.Το μαλλί του Μπαρτ έχει 9 καρφάκια.Τα ονόματα των πρωταγωνιστών Χόμερ, Μαρτζ, Λίζα και Μάγκι είναι τα πραγματικά ονόματα των γονιών και των αδελφών του Ματ Γκρέινινγκ.Το σήριαλ τιμήθηκε το 2000 με ένα αστέρι στον περίφημο Πεζοδρόμιο της Δόξας στο Λος Άντζελες.Τα έσοδα από τις πωλήσεις αναμνηστικών ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.