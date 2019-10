Κυρίαρχος και στην Αυστραλία ο Μάρκεθ (video)

Ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε τη νίκη και στο Moto GP της Αυστραλίας και έφτασε τις έντεκα καρό σημαίες την εφετινή σεζόν, στην οποία έχει ήδη πανηγυρίσει την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Ισπανός αναβάτης της Honda άφησε στη δεύτερη θέση τον Καλ Κράτσλοου και στην τρίτη τον Τζακ Μίλερ.



Ο Μάβερικ Βινιάλες είχε πτώση στο τέλος του αγώνα, στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Μάρκεθ. Στην όγδοη θέση ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος σημείωσε 400 αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το εφετινό πρωτάθλημα θέλει δυο αγώνες για να ολοκληρωθεί και ο επόμενος είναι προγραμματισμένος για τη Μαλαισία στις 3 Νοεμβρίου.





Η κατάταξη των αναβατών:

H βαθμολογία των αναβατών:

Το βίντεο με τη νίκη του Μάρκεθ:

Another last lap masterclass!!! 👏@marcmarquez93 takes his fifth straight victory after late disaster for @mvkoficial12! 🥇#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/LXgIOKmpF5