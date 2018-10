Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μάρκεθ (video)

Ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε το Moto GP της Ιαπωνίας και πανηγύρισε με τον καλύτερο τρόπο την κατάκτηση του εφετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, αφού το εξασφάλισε και μαθηματικά. Ο Ισπανός αναβάτης της Honda έφτασε τους πέντε τίτλους στην καριέρα του και πλέον απειλεί τον Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος έχει επτά τίτλους και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα. Στην κορυφή βρίσκεται ο Τζιάκομο Αγκοστίνο με οκτώ τίτλους. Ο Μάρκεθ έχει πανηγυρίσει τους τρεις από τους πέντε τίτλους της καριέρας του στην πίστα Μοτέγκι της Ιαπωνίας.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Καρλ Κράτσλοου, ενώ τρίτος ήταν ο Άλεξ Ρινς. Οι Βαλεντίνο Ρόσι και Ζοάν Ζαρκό ήταν οι δυο αναβάτες, που συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα. Ο άλλος διεκδικητής του τίτλου, Αντρέα Ντοβιτσιόζο, ο οποίος εκκίνησε από την pole position είχε πτώση και δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφέρεται στην Αυστραλία, την επόμενη Κυριακή. Για την ολοκλήρωσή του απομένουν τρεις αγώνες, οι οποίοι πλέον παίρνουν χαρακτήρα δοκιμών για τις ομάδες.

Η κατάταξη των αναβατών:

Η βαθμολογία των αναβατών:

Τα σχετικά ποσταρίσματα για τον τίτλο του Μάρκεθ από το Moto GP:

The party is only just getting started! 🙌#Level7 pic.twitter.com/cIuzIuaEOy