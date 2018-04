MotoGP Austin: Το πρωτάθλημα στην άλλη πλευρά

Η Michelin συνεχίζει το υπερατλαντικό της ταξίδι, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο το paddock του MotoGP θα βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα της Αμερικής, αφού το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στην πίστα του Austin στο Τέξας, στον αγώνα Red Bull Grand Prix of the Americas.Η πίστα Circuit of The Americas είναι μία από τις πιο καινούριες πίστες στο ημερολόγιο του MotoGP και έχει προστεθεί στο πρόγραμμα των αγώνων από το 2013. Το μήκος της φθάνει τα 5.513μ. και διαθέτει 11 αριστερές και 9 δεξιές στροφές, ενώ η φορά της είναι αριστερόστροφη. Το αξιοσημείωτο, δε, είναι ότι πολλά σημεία της πίστας μοιάζουν με αυτά από άλλες πίστες, όπως οι διαδοχικές στροφές Maggotts-Becketts-Chapel του Silverstone, η όγδοη στροφή από την πίστα της Κωνσταντινούπολης και την Arena Bend του Hockenheim, ή άλλες στροφές που έχουν πάρει στοιχεία από την πίστα του Interlagos και του Osterreichring. Αυτές οι εκπληκτικές διαδοχικές στροφές σε συνδυασμό με την ευθεία των 1.200μ. καθιστούν την πίστα του Τέξας μία από τις πιο απαιτητικές πίστες της χρονιάς, που θέτει σε μεγάλη πίεση και τριβή τα ελαστικά.Η γκάμα των ελαστικών της Michelin για το συγκεκριμένο αγώνα περιλαμβάνει μαλακό, μεσαίο και σκληρό μείγμα γόμας για τα Power Slick ελαστικά για τον εμπρός και πίσω τροχό, με στόχο να ανταπεξέλθουν στις προκλητικές συνθήκες της πίστας. Όλα τα ελαστικά του μπροστινού τροχού είναι συμμετρικής σχεδίασης, σε αντίθεση με τα πίσω που είναι όλα ασύμμετρης κατασκευής και φέρουν πιο σκληρό μείγμα γόμας στη δεξιά πλευρά του πέλματος, μιας και τα ελαστικά θα πιεστούν περισσότερο από αυτήν την πλευρά. Η πίστα της CoTA ήταν πασίγνωστη για τα σημεία με τα σαμαράκια, τα οποία φρόντισαν να επιδιορθώσουν, όπως και την άσφαλτο σε αυτά τα σημεία. Κατά συνέπεια, αυτή η αλλαγή θα αποτελεί άλλη μία άγνωστη παράμετρο για τη Michelin, τις ομάδες και τους οδηγούς που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σε αυτόν τον αγώνα.Συνήθως, οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές στην πίστα του Τέξας –μόνο δύο φορές στην ιστορία των πέντε χρόνων στο MotoGP έχει γίνει αγώνας στη βροχή – αυτό όμως δεν αποκλείει την περίπτωση βροχής. Η Michelin είναι πάντα προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο και διαθέτει μαλακό και μεσαίο μείγμα γόμας των ελαστικών MICHELIN Power Rain για τον εμπρός και τον πίσω τροχό, όπου τα πίσω ελαστικά φέρουν ασύμμετρη σχεδίαση έχοντας πιο σκληρό μείγμα γόμας στη δεξιά πλευρά του πέλματος.Η έναρξη του τρίτου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP του 2018 γίνεται την Παρασκευή 20 Απριλίου με τα πρώτα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμών. Περισσότερες δοκιμές θα ακολουθήσουν το Σάββατο, πριν από το συναρπαστικό σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών, βάση των οποίων θα καθοριστούν οι θέσεις των αναβατών στη σχάρα της εκκίνησης στον αγώνα της Κυριακής. Ο αγώνας αυτός αποτελεί έναν από τους λίγους αγώνες που έχει μειωθεί η συνολική διάρκειά τους. Έτσι, θα πραγματοποιηθούν μόλις 20 γύροι από τους 21 που συνηθιζόταν να γίνονται στο παρελθόν. Η έναρξη του αγώνα είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 14:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) την Κυριακή 22 Απριλίου.Πιέρο Ταραμάτσο Υπέυθυνος αγώνων μοτοσυκλέτας:«Η πίστα του Τέξας είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται σεβασμό. Έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά και έπρεπε να σχεδιάσουμε ένα ελαστικό που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις διαφορετικές στροφές, στα σημεία με την πολύ έντονη επιβράδυνση, καθώς επίσης στην πρόκληση της ασφάλτου. Οι ιδιοκτήτες της πίστας έκαναν σκληρή δουλειά για να αφαιρέσουν τα σαμαράκια που είχαν δημιουργηθεί από άλλες εκδηλώσεις αγώνων στην πίστα, συνεπώς θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σπουδαιότητα για μας να καταλάβουμε πως θα επηρεάσει αυτή η αλλαγή τα ελαστικά. Η CoTA αποτελεί μία από τις πίστες που στοχεύουμε να βελτιωθούμε, καθώς πιστεύουμε ότι δεν έχουμε επιδείξει τις πραγματικές δυνατότητες των ελαστικών μας σε αυτή, συνεπώς αποβλέπουμε σε κάποια θετικά αποτελέσματα και την πιθανότητα να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε.»