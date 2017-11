MotoGP Βαλένθια: Ο Μάρκεθ γράφει ιστορία

Ο Μάρκεθ ξεκίνησε από την pole position και έκανε μία τέλεια εκκίνηση όπου τέθηκε επικεφαλής για τους τρεις πρώτους γύρους. Στον τέταρτο γύρο ο Γιόχαν Ζάρκο (Monster Yamaha Tech 3) σημείωσε τον ταχύτερο γύρο και πήρε τα ηνία του αγώνα από τον παγκόσμιο πρωταθλητή.Ο Γάλλος οδηγός –που είχε ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο στις κατηγορίες Rookie of the Year και Independent Rider- οδήγησε τον αγώνα για 19 γύρους προτού ο Μάρκεθ κάνει την κίνησή του για να τεθεί επικεφαλής, αλλά ένα λάθος σχεδόν του κόστισε μία πτώση, καθώς βγήκε στην αμμοπαγίδα. Ωστόσο, διατήρησε τη μοτοσυκλέτα του σε όρθια θέση και μπήκε ξανά στον αγώνα, δίνοντας στον πιο κοντινό διεκδικητή του τίτλου Αντρέα Ντοβιτσιόζο (Ducati Team) μία μικρή ελπίδα. Αλλά, δυστυχώς, ο οδηγός της Ducati έκανε ένα λάθος που του κόστισε πολύ και τον έκανε να πέσει, και παρόλο που ανέβηκε ξανά στην μοτοσυκλέτα του, δεν κατάφερε να συνεχίσει και αποσύρθηκε, δίνοντας τον τίτλο στο Μάρκεθ. Λόγω της εξόδου του Μάρκεθ στην αμμοπαγίδα, ο Ζάρκο παρέμεινε στην πρώτη θέση, αλλά τον προσπέρασε στον τελευταίο γύρο ο Πεντρόζα, αφήνοντας τον πρωτάρη να τερματίσει στη δεύτερη θέση με τη διάκριση του πρώτου στην κατηγορία Independent Rider κι έχοντας τον ταχύτερο χρόνο γύρου.Ο Μάρκεθ πέρασε τρίτος τη γραμμή του τερματισμού, παίρνοντας το δεύτερο κατά σειρά τίτλο του, εξασφαλίζοντας το τέταρτο πρωτάθλημα στην κατηγορία του MotoGP και τον έκτο Παγκόσμιο τίτλο στην καριέρα του, κι έτσι ο 24χρονος αναβάτης έγινε ο νεότερος στην ιστορία που έχει καταφέρει αυτά τα δύο επιτεύγματα.Τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα έδωσαν επιπλέον στη Honda τον παγκόσμιο τίτλο αναβατών και ομάδων, μαζί με τον τίτλο των κατασκευαστών που είχε ήδη εξασφαλίσει, χαρίζοντας κατά αυτό τον τρόπο στην Ιαπωνική εταιρεία και τα τρία έπαθλα για πρώτη φορά από το 2014.Για ακόμη μια φορά, η γκάμα των Power Slick ελαστικών της Michelin χρησιμοποιήθηκε σχεδόν πλήρως σε όλα τα μείγματα γόμας, με πέντε από τις έξι εκδόσεις να χρησιμοποιούνται σε διάφορους συνδυασμούς. Οι τρεις πρώτοι εξόπλισαν τις μοτοσικλέτες τους με διαφορετικά ελαστικά, καθώς ο Πεντρόζα χρησιμοποίησε σκληρό μείγμα γόμας εμπρός και μεσαίο πίσω στα MichelinPower Slick του, ενώ ο Ζάρκο χρησιμοποίησε μαλακό μείγμα γόμας εμπρός και πίσω. Τέλος, ο Μάρκεθ επέλεξε σκληρό μείγμα γόμας εμπρός και μαλακό για το πίσω, αποδεικνύοντας έτσι τις διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές για όλους τους αναβάτες και τους κατασκευαστές.Οι 110.220 επισκέπτες του αγώνα απόλαυσαν την ηλιόλουστη ημέρα και τον καθαρό ουρανό, καθώς η θερμοκρασία της πίστας άγγιξε τους 26ο C, και ανταμείφθηκαν από την ένταση στην ατμόσφαιρα λόγω της κορύφωσης του πρωταθλήματος και τις πολλές μάχες. Ο Άλεξ Ρινς (Team SUZUKI ECSTAR) –χρησιμοποιώντας μεσαίο μείγμα γόμας για το εμπρός και μαλακό πίσω- πήρε την τέταρτη θέση, που ήταν το καλύτερό του αποτέλεσμα για το 2017, και οι τέσσερις πρώτοι αναβάτες χρησιμοποίησαν διαφορετικές επιλογές ελαστικών στις μοτοσικλέτες τους. Ο Βαλεντίνο Ρόσι (Movistar Yamaha MotoGP) με μεσαίο μείγμα γόμας εμπρός και μαλακό πίσω ήρθε πέμπτος, ο Αντρέα Ιανόνε (Team SUZUKI ECSTAR) τερμάτισε έκτος με τον Τζακ Μίλερ (EG 0,0 Marc VDS) στην έβδομη θέση και τον Καλ Κράτσλοου (LCR Honda) όγδοο. Ο Μικέλε Πιρό (Ducati Team) ήρθε ένατος με τον Τίτο Ραμπάτ (EG 0,0 Marc VDS) στη δέκατη θέση που ήταν και η καλύτερη του επίδοση αυτή τη χρονιά.Η Michelin παρέμεινε στη Valencia για τις πρώτες δοκιμές ενόψει του 2018, την Τρίτη και την Τετάρτη. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις χειμερινές δοκιμές στη Μαλαισία, σε ένα νέο μέρος στην Ταϊλάνδη κι έπειτα στο Κατάρ στο διάστημα του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου αντίστοιχα, προτού ξεκινήσει η σεζόν με τον πρώτο αγώνα του 2018 που θα γίνει στο Κατάρ την Κυριακή 18 Μαρτίου.«Σήμερα ήταν μία ειδική ημέρα λόγω της νίκης. Δυσκολευτήκαμε στην επιλογή των ελαστικών, σε μερικές μάχες που είχα με αναβάτες που φορούσαν μαλακή γόμα στον πίσω τροχό κι εγώ είχα επιλέξει τη μεσαία, αλλά τελικά το πίσω δούλεψε καλά για όλους. Γενικά, ήταν θετικό για μένα να πάρω τη νίκη στον τελευταίο γύρο μπροστά σε όλους αυτούς τους εκπληκτικούς οπαδούς».«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που είμαι Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Δύο χρόνια με τη Michelin και δύο παγκόσμιους τίτλους, είναι πολύ καλό για μένα. Αρχικά η σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για να καταλάβω το όριο των ελαστικών, αλλά τότε η Michelin έκανε απίστευτη δουλειά και έλυσε όλα αυτά τα προβλήματα. Έτσι όλοι οι αναβάτες άρχισαν να απολαμβάνουν την οδήγηση. Η σεζόν ήταν καταπληκτική και όλη η ομάδα και το προσωπικό της Michelin με βοήθησαν πολύ και θέλω να τους ευχαριστήσω, ειδικά τον Patrick –τον άνθρωπο που με βοήθησε στο pit box- γιατί συνταξιοδοτήθηκε σήμερα, και ήταν πολύ ξεχωριστός».«Σήμερα αποδείξαμε για ακόμα μία φορά ότι προσπαθούμε διαρκώς να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές σε όλους τους αναβάτες και τους κατασκευαστές σε κάθε αγώνα, επιτρέποντάς τους να διαλέξουν ελαστικά που θα αποδώσουν σε κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από το στυλ οδήγησης των οδηγών. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαίωσαν οι τέσσερις πρώτοι, όπου όλοι τους είχαν επιλέξει διαφορετικούς συνδυασμούς σήμερα και χρησιμοποιήθηκαν πέντε από τις έξι γόμες από όλους τους αναβάτες. Για άλλη μία φορά είχαμε ένα συναρπαστικό και πολύ ενδιαφέροντα αγώνα και συγχαίρουμε το Μαρκ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όλους τους υπόλοιπους αναβάτες που συμμετείχαν σε αυτή τη διασκεδαστική σεζόν.Επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της Michelin και όλους τους αναβάτες και τις ομάδες που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο MotoGP. Ήταν μία φανταστική εμπειρία και απόλαυσα τα 28 μου χρόνια στη Michelin, κατά τη διάρκεια των οποίων είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πολλά εκπληκτικά πράγματα μέσα στην εταιρεία. Παραδίδω το πρόγραμμα του MotoGP σε ασφαλή χέρια, στον Πιέρο και τους υπόλοιπους της ομάδας, και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο».