MotoGP Βρετανίας Σίλβερστόουν: Η παράδοση συνεχίζεται

Ο 12ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP παίρνει εκκίνηση στην πίστα του Σίλβερστοουν. Ο Μάρκ Μάρκεθ αύξησε κι άλλο τη διαφορά του από τους αντιπάλους του στο Πρωτάθλημα, όμως και πάλι η διαφορά των 35 βαθμών μεταξύ των πρώτων πέντε αποτελεί ρεκόρ μικρότερης διαφοράς, από το 1993.Το Βρετανικό Grand Prix διεξάγεται στη μεγαλύτερη και μία από τις πιο γρήγορες πίστες. Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει 18 στροφές στα 5900μ. μήκος, αποτελώντας πραγματική δοκιμασία για τους οδηγούς και τους κατασκευαστές καθώς θα δούμε τα ελαστικά και τις μοτοσικλέτες να πιέζονται φτάνοντας τα όρια.Οι φημισμένες στροφές, όπως οι Woodcote, Luffield, Copse και Stowe, καθιστούν αυτή την πίστα απολαυστική για τους αναβάτες γιατί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των μοτοσικλετών τους. Η Michelin, για να δώσει στους αναβάτες την ευκαιρία να έχουν τις επιδόσεις που χρειάζονται σε αυτήν την πίστα μέτριας πρόσφυσης, θα προσφέρει ελαστικά που θα στοχεύουν στην άριστη κατευθυντικότητα, πρόσφυση και ευστάθεια στην επιβράδυνση γι’ αυτόν τον απαιτητικό αγώνα.Η γκάμα των ελαστικών Power Slick θα διαθέτει μαλακή, μεσαία και σκληρή γόμα στα ελαστικά του μπροστινού και του πίσω τροχού, με το μπροστινό μαλακό και όλα τα πίσω ελαστικά να έχουν ασύμμετρη σχεδίαση για να ανταπεξέλθουν στις 10 δεξιές και τις 8 αριστερές στροφές. Η δεξιά πλευρά του ελαστικού θα έχει σκληρότερη γόμα και η αριστερή πλευρά μαλακότερο πέλμα, σχεδιασμένο να θερμαίνεται ταχύτερα και να δίνει στους οδηγούς καλύτερη αίσθηση και εμπιστοσύνη για να βάλουν ισχύ στην άσφαλτο.Το Silverstone βρίσκεται στα περίχωρα του Northamptonshire στην καρδιά της Αγγλίας. Η θέση του είναι περίπου 125χλμ. μακριά από το Λονδίνο. Κατασκευασμένο αρχικά ως αεροπορική βάση, το Silverstone αποτελεί μία πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για περισσότερα από 60 χρόνια και το 1977 φιλοξένησε το πρώτο Βρετανικό Grand Prix που διεξήχθη ποτέ στην κυρίως χώρα – αφού προηγουμένως πραγματοποιούνταν στο Isle Of Man. Το πρωτάθλημα των MotoGP επέστρεψε στο Silverstone το 2010 - έπειτα από ένα διάλειμμα 23 ετών – και η πίστα αποτελεί έδρα του Βρετανικού αγώνα από τότε. Είναι από τους πιο βορινούς αγώνες της σεζόν – μόνο το Assen είναι πιο βόρεια στην υφήλιο – και αυτή η τοποθεσία σε αυτή τη χρονική περίοδο που διεξάγεται ο αγώνας σημαίνει ότι οι βρόχινες καιρικές συνθήκες είναι πάντα μια απειλή. Τα ελαστικά Michelin Power Rain θα είναι διαθέσιμα σε έξτρα μαλακή και μαλακή γόμα για τον εμπρός και πίσω τροχό και όλα συμμετρικής σχεδίασης.Οι δοκιμές θα ξεκινήσουν το πρωινό της Παρασκευής 25 Αυγούστου με δύο ελεύθερα σκέλη. Άλλα δύο σκέλη δοκιμών θα ακολουθήσουν το Σάββατο, πριν από τις σημαντικές Κατατακτήριες Δοκιμές του απογεύματος, απ΄ όπου θα κριθούν οι θέσεις στη σχάρα της εκκίνησης για τον αγώνα της επόμενης ημέρας. Το πρόγραμμα του Grand Prix είναι διαφορετικό στη Βρετανία, καθώς ο αγώνας των 20 γύρων θα διεξαχθεί πιο αργά, στις 15:30, τοπική ώρα την Κυριακή 27 Αυγούστου και όχι στην συνηθισμένη ώρα, στις 14:00, όπως γίνεται στους περισσότερους αγώνες.Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα στο Silverstone θα αρχίσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με το παραδοσιακό «Day of Champions» την Πέμπτη 24 Αυγούστου, με σκοπό την συνεισφορά στον οργανισμό «Two Wheels For Life». Αυτή η φανταστική φιλανθρωπική εκδήλωση συγκεντρώνει απαραίτητα κεφάλαια και αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του Βρετανικού Grand Prix που στηρίζεται θερμά από τους αναβάτες. Η Michelin θα συμμετάσχει με τη σειρά της χαρίζοντας ένα replica ελαστικό υπογεγραμμένο από όλους τους οδηγούς το οποίο θα συμμετέχει στη δημοπρασία για αυτή τη σημαντική εκδήλωση, η οποία είναι εγγενώς συνδεδεμένη με τα MotoGP.