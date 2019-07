Επέκταση σε Σάινθ και Νόρις για ΜακΛάρεν (pic)

Με τον Βρετανό, Λάντο Νόρις, και τον Ισπανό, Κάρλος Σάινθ θα πορευτεί ακόμη έναν χρόνο η ΜακΛάρεν.



«Τόσο ο Λάντο, όσο και ο Κάρλος είναι σπουδαίοι οδηγοί και θα τους έχουμε στην ομάδα και την επόμενη σεζόν», ανακοίνωσε σχετικά ο πρόεδρος της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Ζακ Μπράουν.

Οι δύο οδηγοί έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της ΜακΛάρεν και θα είναι το τιμ της και για την επόμενη σεζόν, με την ομάδα να τους παρομοιάζει με... αδέρφια στην ανακοίνωσή της.



"Did we just become best friends?" 🤔@Carlossainz55 @LandoNorris