Γλυκόπικρη γεύση για Χάμιλτον κι επίδειξη ανωτερότητας (vid)

Η καρό σημαία στο Γκραν Πρι του Καναδά, κάθε άλλο παρά σήμανε το τέλος του. Κι αυτό γιατί το συμβάν ανάμεσα στους Φέτελ – Χάμιλτον έμελλε να κρίνει και το ... βάθρο. Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον οδηγό της Ferrari με ποινή πέντε δευτερολέπτων, κάτι που έδωσε τη νίκη στον αντίστοιχο της Mercedes-AMG. Μετά το τέλος ο Βρετανός έκανε λόγο για περίεργο συναίσθημα, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει να νικάει μ’ αυτόν τον τρόπο. Παρόλα αυτά, χαρακτήρισε δίκαιη την απόφαση, πρόσθεσε πως η πίεσή του στον προπορευόμενο Φέτελ τον οδήγησε στο λάθος αλλά όταν ανέβηκαν στο βάθρο και παρά την κίνηση του Γερμανού με τη λήξη του αγώνα να πάρει την ταμπέλα με τον αριθμό «2» και να τη βάλει μπροστά από το μονοθέσιο του αντιπάλου του, ο Χάμιλτον τη στιγμή της απονομής τον τράβηξε και μοιράστηκε μαζί του στο πόντιουμ τη θέση του πρώτου.



