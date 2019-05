Επίσημη η επιστροφή του ολλαδικού γκραν πρι (video)

Την επίσημη επιστροφή του ολλανδικού γκραν πρι ύστερα από 35 χρόνια ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης (14/05) η Formula 1.



Όπως έγινε γνωστό, στο καλεντάρι της θα συμπεριλαμάνεται και πάλι η ιστορική πίστα του Ζάντφορτ, όπου τελευταία φορά που έγινε κούρσα εκεί ήταν το μακρινό 1985.

Zandvoort. We're coming.



The #DutchGP is back 🇳🇱



See you in 2020 👊#F1 pic.twitter.com/uUfauZ79Em