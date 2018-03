H Pirelli παρουσιάζει την τεχνολογία cyber car στη Γενεύη

Η ψηφιακή εξέλιξη της Pirelli, που επιτρέπει στα ελαστικά τη συλλογή και μεταφορά δεδομένων, κάνει το επόμενο βήμα.Στην 88ή Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης, η Pirelli παρουσιάζει την τεχνολογία Cyber Car, που έχει εξελίξει για τον τομέα Original Equipment (ΟΕ) σε συνεργασία με μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Χάρη στο Cyber Car, το ελαστικό συνεργάζεται άμεσα με τη μονάδα ελέγχου και ειδικότερα με τα συστήματα υποστήριξης οδηγού, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του αυτοκινήτου, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Το νέο σύστημα της Pirelli θα κυκλοφορήσει στην αγορά στα τέλη της χρονιάς και θα συνοδεύει τα πιο καινοτόμα μοντέλα - ηλεκτρικά και παραδοσιακά – μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων.Το Cyber Car είναι η τελευταία εφαρμογή της πλατφόρμας Cyber Technologies της Pirelli, που λανσαρίστηκε το 2002 με σκοπό να προσφέρει μέγιστη ενσωμάτωση ελαστικών, αυτοκινήτων και οδηγών. Ουσιαστικά, το Cyber Car ακολουθεί το σύστημα Cyber Fleet, που σχεδιάστηκε για στόλους, και το Pirelli Connesso, που προορίζεται για καθημερινούς οδηγούς. Ειδικότερα, το Pirelli Connesso, που λανσαρίστηκε πέρσι στην Αμερικανική αγορά, θα κάνει ντεμπούτο σε κύριες Ευρωπαϊκές αγορές.Η τοποθέτηση αισθητήρων στα ελαστικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής Perfect fit της Pirelli, η οποία επικεντρώνεται στην εξέλιξη προϊόντων και υπηρεσιών ‘made to measure’ που ικανοποιούν τις προσωπικές απαιτήσεις των οδηγών και ειδικών μοντέλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Οι λύσεις Perfect fit της Pirelli περιλαμβάνουν επίσης το P Zero Color Edition και την εξέλιξη ειδικών ελαστικών για ατομικά μοντέλα, τα οποία φέρουν ειδικές σημάνσεις στο πλευρό τους (με διαφορετικές σημάνσεις για κάθε κατασκευαστή).Το ελαστικό είναι το μοναδικό σημείο επαφής με το δρόμο, επομένως μπορεί να συλλέγει μεγάλο αριθμό πληροφοριών κρίσιμων για την οδηγική ασφάλεια και την απόδοση, σε επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας αλλά και οικονομίας. Από τεχνικής απόψεως, όλα τα συστήματα Cyber της Pirelli, βασίζονται σε έναν αισθητήρα τοποθετημένο στο εσωτερικό του ελαστικού συνδεδεμένο με το Pirelli Cloud. Ο αισθητήρας ζυγίζει μόλις μερικά γραμμάρια, παρακολουθεί τη λειτουργική κατάσταση κάθε ελαστικού και μεταφέρει τα δεδομένα σε μία ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μεταφέρονται σε μία εφαρμογή, στην περίπτωση του Pirelli Connesso, ή στα συστήματα του αυτοκινήτου καθώς και σε μία εφαρμογή, στην περίπτωση του Cyber Car. Οι Cyber Technologies της Pirelli χρησιμοποιούν ειδικά συστήματα για να συνομιλούν απευθείας με τον οδηγό (με το Pirelli Connesso), ή με διαχειριστές στόλων (με το Cyber Fleet), ή με κατασκευαστές αυτοκινήτων και οδηγούς ταυτόχρονα (με το Cyber Car). Τα συστήματα αυτά έχουν εφαρμογή τόσο σε οχήματα με παραδοσιακά συστήματα κίνησης όσο και σε ηλεκτρικά. Η ίδια βασική τεχνολογία, αλλά διαφορετικές, εξειδικευμένες εφαρμογές.Αυτή είναι η μεγάλη είδηση για την Pirelli που έρχεται από την Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης 2018. Το Cyber Car είναι το νέο, ευφυές σύστημα ελαστικού για την αγορά Original Equipment και έχει σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Το Cyber Car παρέχει σημαντικά δεδομένα που βελτιώνουν την ασφάλεια και τις επιδόσεις. Με εξαίρεση την πίεση των ελαστικών που την παρακολουθούν τα συστήματα TPMS, μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποια πληροφορία που να συλλέγεται από τα ελαστικά και να μεταφέρεται στο αυτοκίνητο. Το Cyber Car της Pirelli φέρνει την ψηφιοποίηση των αυτοκινήτων σε μία νέα εποχή, χάρη σε μία καινοτόμα μορφή αυτοκινηστικής ευφυΐας ενσωματωμένης στα υπάρχοντα βοηθήματα του οδηγού, βελτιώνοντας τις επιδόσεις, την οικονομία και την περιβαλλοντική συμβατότητα, χρησιμοποιώντας όλα τα δεδομένα που συλλέγει και επικοινωνεί ο αισθητήρας κάθε ελαστικού. Βασικά δεδομένα των ελαστικών όπως πίεση, εσωτερική θερμοκρασία και βάθος πέλματος είναι από τις παραμέτρους που το Cyber Car μπορεί να μεταφέρει στο όχημα. Επίσης, έχει την ικανότητα να παρεμβαίνει και να ενεργοποιεί συστήματα όπως ABS και ελέγχου ευστάθειας. Για παράδειγμα, διαβάζοντας την ‘ταυτότητα’ του ελαστικού (ID) το όχημα μπορεί να μεταβάλλει το σετάρισμά του για να κάνει τη οδήγηση ασφαλέστερη και πιο άνετη. Ανάμεσα στα δεδομένα που καταγράφονται είναι και το κάθετο φορτίο: ζωτική πληροφορία για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η υπόλοιπη αυτονομία της μπαταρίας υπολογίζεται σήμερα με τη χρήση στάνταρ παραμέτρων, ενώ με το Cyber Car της Pirelli, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου μπορεί να μεταφέρει πιο ακριβείς πληροφορίες. Γνωρίζοντας το ακριβές βάρος του αυτοκινήτου, η κεντρική μονάδα ελέγχου μπορεί να υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσα χιλιόμετρα απομένουν μέχρι την επόμενη επαναφόρτιση.Το Cyber Car επίσης ενημερώνει τον οδηγό, μέσω της κονσόλας του κατασκευαστή, για τις στάνταρ λειτουργικές παραμέτρους του ελαστικού, όπως κάθετο φορτίο, θερμοκρασία και πίεση και επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση, εάν οι πιέσεις είναι ακατάλληλες. Η συντήρηση του ελαστικού είναι απλούστερη, χάρη στις ειδικές πληροφορίες για τη φθορά του πέλματος και τον τρόπο που γίνεται το εποχιακό σταύρωμα.Το Cyber Car παρέχει πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες που μπορούν να εξατομικευθούν σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες, όπως περιποίηση αυτοκινήτου, οδική βοήθεια και σέρβις. Τα πρώτα μοντέλα με σύστημα Cyber Car θα κυκλοφορήσουν φέτος. Αρκετοί κατασκευαστές ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της Pirelli στα δικά τους συστήματα.Η επόμενη εξέλιξη θα είναι το σύστημα Cyber Tyre: το ελαστικό του μέλλοντος, βασισμένο σε μία τεχνική πλατφόρμα ικανή να συλλέγει ακόμα περισσότερα δεδομένα, μεταδίδοντας πληροφορίες στα συστήματα του αυτοκινήτου με την περιστροφή κάθε τροχού. Αν και η τεχνολογία αυτή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, η πρώτη της εφαρμογή ήδη δοκιμάζεται στην Ferrari FXXK: το υπεραυτοκίνητο των 1000 ίππων που προορίζεται μόνο για χρήση στην πίστα.Η Pirelli παρουσίασε το σύστημα Pirelli Connesso στη Γενεύη πριν από ένα χρόνο, μία τεχνολογία ικανή να στέλνει πληροφορίες στο οδηγό για τον τρόπο λειτουργίας του ελαστικού μέσω μιας εφαρμογής. Το σύστημα έχει ήδη κυκλοφορήσει στην Αμερικανική αγορά και τώρα είναι έτοιμο να κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρώπη. Ενώ το Cyber Car προορίζεται σαν εξοπλισμός πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ), σχεδιασμένο να συνεργάζεται με ενσωματωμένα συστήματα του αυτοκινήτου, το Pirelli Connesso απευθύνεται στο aftermarket.Τα χρωματιστά ελαστικά P Zero της Pirelli θα πρωταγωνιστήσουν για μία ακόμα φορά στη Γενεύη, έχοντας ήδη λανσαριστεί στην αγορά σε διαστάσεις 19 ιντσών ή μεγαλύτερες. Αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να εξατομικεύουν τα ελαστικά τους από αισθητικής απόψεως με το Color Edition να διατίθεται σε βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, ασημί και λευκό, ενώ συνδυάζονται και με άλλα εξατομικευμένα χρώματα.‘Perfect fit’ σημαίνει επίσης ειδικά ελαστικά που έχουν έγκριση τύπου για συγκεκριμένα μοντέλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών. Πολλά από τα νέα υπεραυτοκίνητα που εκτίθενται στη Γενεύη φέρουν ελαστικά Pirelli, όπως οι Ferrari 488 Pista και Lamborghini Urus, καθώς και η δεύτερη δημιουργία της Italdesign: το αποκλειστικό Zerouno Roadster. Μοντέλα τελευταίας γενιάς όπως A6 και Audi A7 Sportback, η νέα Bentley Bentayga V8 και hybrid, η BMW X4, η ηλεκτρική Jaguar I-Pace και η McLaren Senna φοράνε ελαστικά Pirelli στη Γενεύη. Ελαστικά Pirelli θα κοσμούν επίσης τα περίπτερα των Aston Martin, Porsche και Mercedes.Το περίπτερο της Pirelli στην έκθεση σχεδιάστηκε στο πνεύμα των PZero World, δηλαδή των κορυφαίων καταστημάτων της Pirelli σε Λος Άντζελες και Μόναχο. Τα καταστήματα PZero World συγκεντρώνουν σε ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας, προηγμένες υπηρεσίες, αξεσουάρ μόδας P Design και φωτογραφίες από το ημερολόγιο της Pirelli, καθώς και προϊόντα μοτοσικλετών και PZero Velo, τη νέα σειρά της Pirelli που είναι αφιερωμένη στα σπορ ποδήλατα. Το PZero Velo περιλαμβάνει ένα Color Edition, που κάνει ντεμπούτο στην Έκθεση της Γενεύης.