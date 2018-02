F1 2018: Αποκάλυψη για την Renault R.S.18 (video)

Η Renault Sport Formula One Team, αποκαλύπτει το μονοθέσιό της για την αγωνιστική σαιζόν του 2018.Η Renault Sport Formula One Team, αποκάλυψε μέσω του διαδικτύου την R.S. 18, το μονοθέσιο με το οποίο η ομάδα θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 το 2018. Η R.S. 18 αποτελεί το τρίτο μονοθέσιο με το οποίο η ομάδα συμμετέχει στη Formula 1, μετά την επιστροφή της σε επίπεδο πλήρους εμπλοκής το 2016. Το νέο μονοθέσιο αποτελεί εξέλιξη των ιδεών που ανέπτυξε η ομάδα κατά την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά και περιλαμβάνει εκτός των άλλων, νέο σύστημα ανάρτησης, καθώς και αναβαθμισμένη αεροδυναμική απόδοση. Παράλληλα η R.S. 18 εφοδιάζεται με το υποχρεωτικό σύστημα ασφάλειας Halo, καθώς και διαφοροποιήσεις στη μονάδα ισχύος ώστε να ακολουθεί τους νέους τεχνικούς κανονισμούς.Ο υπερτροφοδοτούμενος V6 κινητήρας εσωτερικής καύσης των 1.6 λίτρων της Renault έχει αναβαθμιστεί μέσω ενός εξαντλητικού προγράμματος δοκιμών στο δυναμόμετρο στη βάση της ομάδας στο Viry-Chatillon, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή του και παράλληλα η αντοχή του. Στόχος να είναι έτοιμος για τον περιορισμό στους 3 κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) και τις δύο μονάδες παραγωγής ενέργειας MGU-K ανά χρονιά.Η R.S. 18 εξελίχθηκε σε συνεργασία των δύο εγκαταστάσεων της Renault Sport Formula One Team, στο Enstone της Αγγλίας και στο Viry της Γαλλίας. Οι εγκαταστάσεις στο Enstone αναβαθμίστηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια με αλλαγές στην αεροδυναμική σήραγγα, τα εργαστήρια, το δυναμόμετρο συστημάτων μετάδοσης, αλλά και συνολικά το τμήμα σχεδιασμού. Αυτές οι αλλαγές έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν με την ομάδα να κατακτά την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2017, σε σχέση με την 9η θέση του 2016.Οι δύο οδηγοί της ομάδας,Νίκο Χουλκεμπεργκ και Κάρλος Σάινθ, θα οδηγήσουν για πρώτη φορά το νέο μονοθέσιο, με το οποίο θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα του 2018, στις δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν στην πίστα της Βαρκελώνης. Τρίτος οδηγός της ομάδας θα είναι ο 23χρονος Βρετανο-κορεάτης Τζακ Άιτκεν, ενώ τη θέση του δοκιμαστή θα έχει ο επίσης 23χρονος Ρώσος Αρτέμ Μαρκέλοβ«Είμαστε μια ομάδα που αναπτυσσόμαστε. Έχουμε δύο ταλαντούχους οδηγούς που διψούν για αποτελέσματα, περισσότερο προσωπικό και η επένδυσή μας δείχνει να αποδίδει αφού μεταφράστηκε σε μια σημαντική άνοδο από την 9η στην 6η θέση» δήλωσε ο Τζερόμ Στρολ, Πρόεδρος της Renault Sport Racing«Η περσινή χρονιά ήταν επιτυχημένη από πολλές απόψεις. Ήταν η 2η χρονιά που ενισχύσαμε την ομάδα μας και κάναμε ακόμα ένα βήμα ώστε να προετοιμαστούμε με βάση τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουμε για την παρουσία μας στη Formula 1. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την φετινή χρονιά. Ο βασικός μας στόχος είναι να δείξουμε σταθερή βελτίωση σε κάθε επίπεδο και να το αποδείξουμε μέσα στην πίστα.» είπε ο Σιρίλ Αμπιτεμπούλ, Διευθύνων Σύμβουλος Renault Sport Racing.Πρώτος αγώνας της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 είναι το Grand Prix της Αυστραλίας στις 25 Μαρτίου. Δείτε τη νέα R.S. 18 εδώ