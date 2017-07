F1 Grand Prix Ουγγαρίας: Η ευκαιρία της Ferrari (video)

Ο τελευταίος σταθμός πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα στην πίστα του Χανγκαρόγινγκ είναι ένας σημαντικός αγώνας.Το Ουγγρικό Grand Prix υπάρχει στο πρόγραμμα της F1, ανελλιπώς από το 1986. Είναι μια χαρακτηριστική διαδρομή είναι σφιχτή με συνεχείς αλλαγές πορείας καθώς η μια στροφή διαδέχεται την άλλη. Πρόκειται για μια στενή και ενίοτε σκονισμένη πίστα.Το Ουγγρικό GP που θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή είναι ο 11ος αγώνας του πρωταθλήματος. Στους προηγούμενους 10 έχουν κερδίσει 6 φορές οι Mercedes (4 Χάμιλτον, 2 Μπότας) τρεις η Ferrari του Φέτελ και μια η Red Bull (Ρικιάρντο).Παρότι ο συγκεκριμένος αγώνας γίνεται σε μόνιμη πίστα έχει μερικά χαρακτηριστικά αγώνα σε δημόσιο δρόμο, όπως: Στενό οδόστρωμα, κλειστές στροφές, χαμηλή πρόσφυση και μέτριο ρυθμό γύρου. Ο καιρός μπορεί να είναι πάρα πολύ ζεστός, πράγμα που αυξάνει τη θερμική καταπόνηση.Στο Ουγγρικό Grand Prix θα χρησιμοποιηθούν οι μεσαίες γόμες τις γκάμας: P Zero με λευκά διακριτικά / μέση σκληρότητα γόμας, P Zero κίτρινα διακριτικά /μαλακή γόμα και P Zero κόκκινα διακριτικά / πολύ μαλακή γόμα. Πρόκειται για την ίδια επιλογή που είχε γίνει και πέρυσι στην Ουγγαρία.Είναι δε η πέμπτη φορά φέτος που ο συγκεκριμένος συνδυασμός χρησιμοποιείται το 2017 (τον είδαμε και στο προηγούμενο Grand Prix στη Βρετανία).• Το Ουγγαρόρινγκ είναι μια αλληλουχία στροφών όπου τα ελαστικά δουλεύουν συνεχώς.• Στην Ουγγαρία καταγράφηκαν στον αγώνα υψηλές θερμοκρασίες πίστας το 2016 μετά από βροχή το Σάββατο: Ο νικητής ακολούθησε στρατηγική 2 αλλαγών.• Οι ομάδες επιλέγουν μέγιστες κλίσεις στις αεροτομές για υψηλά επίπεδα κάθετης δύναμης ώστε να μεγιστοποιήσουν την ταχύτητα στις στροφές. Έμφαση δίνεται στην μηχανική πρόσφυση και όχι στην αεροδυναμική.• Στο παρελθόν έχουμε δει ότι το αυτοκίνητο ασφαλείας να επηρεάζει τη στρατηγική.•Υπάρχει μόνο μια ευθεία οπότε τα ελαστικά δεν έχουν πολλά περιθώρια αποβολής θερμότητας.•Τα προσπεράσματα είναι δύσκολα έτσι δίνεται μεγάλη έμφαση στις κατατακτήριες δοκιμές και στη στρατηγική.•Το κράτημα και η κατευθυντικότητα παίζουν πιο σημαντικό ρόλο από την ισχύ στην επίτευξη ενός γρήγορου γύρου.Μάριο Ίζολα Υπεύθυνος αγώνων αυτοκινήτου της Pirelli"Η πίστα στρώθηκε με νέο οδόστρωμα πριν τον περσινό αγώνα Έχει ενδιαφέρον να δούμε την επίδραση αυτής της αλλαγής ένα χρόνο μετά καθώς η νέα άσφαλτος έχει πλέον ωριμάσει. Πέρυσι είχαμε δει ότι είναι πιο λεία και ταχύτερη από την παλιά επιφάνεια. Οι επιλογές ελαστικών των ομάδων επικεντρώθηκαν στην μαλακή και στην πολύ μαλακή γόμα που προφανώς θα αποτελέσουν και τη βάση της στρατηγικής τους. Παραδοσιακά στην Ουγγαρία η στρατηγική παίζει κυρίαρχο ρόλο καθώς τα προσπεράσματα είναι δύσκολα. Η συλλογή δεδομένων την Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι πιο σημαντική απ’ ότι συνήθως καθότι πρόκειται για τη νέα γενιά ταχύτερων μονοθεσίων".Τι είναι καινούργιο•Ταυτόχρονα με το Ουγγρικό Grand Prix, διεξάγεται και ο αγώνας όπου η Pirelli προμηθεύει τα περισσότερα σετ ελαστικών: Στις 24 ώρες του Σπα στο Βέλγιο θα χρησιμοποιηθούν περισσότερα από 10.000 ελαστικά.•Μετά το Ουγγρικό Grand Prix, Τρίτη και Τετάρτη στην πίστα του Ουγγαρόρινγκ θα διεξαχθεί το δεύτερο τεστ εντός της αγωνιστικής σεζόν με συμμετοχή όλων των ομάδων. Εκεί η Mercedes θα μας διαθέσει ένα μονοθέσιο για μια μέρα όπου θα δοκιμαστούν τα σλικ ελαστικά του 2018.•Έχοντας ξεπεράσει το μισό του πρωταθλήματος η Formula 1 θα κάνει ένα διάλειμμα μετά το Ουγγρικό Grand Prix, προτού επανέλθει με τον αγώνα του Βελγίου, τέλη Αυγούστου.Δείτε ένα virtual γύρο στο Χανγκαρόρινγκ εδώ: