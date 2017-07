Grand Prix Αυστρίας: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε.

Το Αυστριακό Grand Prix βρίσκονταν στο πρόγραμμα της Formula1 μέχρι το 2003 με το όνομα Α1 Ring. Η πίστα ανακαινίστηκε και το 2014 επέστρεψε στο αγωνιστικό ημερολόγιο ως Red Bull Ring. Το πρώην Α1 νυν Red Bull Ring έχει φιλοξενήσει από το 1997 μέχρι και το 2003, επτά από τους 26 Αυστριακούς αγώνες. Η διαδρομή των 4.3 χλμ βρίσκεται σ’ ένα οροπέδιο των Αυστριακών Άλπεων έχει τέσσερις ευθείες και 9 στροφές όλες αργές ή πολύ αργές. Οι μηχανικοί αναμένεται να σετάρουν τα μονοθέσια με μέγιστη κλίση στις αεροτομές για καλύτερο κράτημα στις στροφές θυσιάζοντας μέρος της τελικής ταχύτητας στην ευθεία.





Το Red Bull Ring έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τις διαδρομές χαμηλής πρόσφυσης που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί στους προηγούμενους αγώνες: Γλιστερή επιφάνεια και σχετικά περιορισμένα πλευρικά φορτία. Σε αντίθεση όμως με το Αζερμπαϊτζάν, τον Καναδά και το Μονακό πρόκειται για κανονική πίστα και όχι μία διαδρομή.





Ο θεατής βλέπει μεγάλο μέρος της δράσης από συγκεκριμένα σημεία. Στην Αυστρία θα χρησιμοποιηθούν οι τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της Pirelli: P Zero Yellow (κίτρινα διακριτικά μαλακή), P Zero Red (κόκκινα διακριτικά πολύ μαλακή γόμα) και P Zero (μωβ διακριτικά, πάρα πολύ μαλακή γόμα). Αυτές οι γόμες πρέπει να ταιριάζουν καλά στη rollercoaster χάραξη του Σπίλμπεργκ παρέχοντας το σωστό συνδυασμό μεταξύ του χρόνου προθέρμανσης, της απόδοσης και της διάρκειας.





Η πίστα υπό το πρίσμα των μηχανικών της Pirelli





• Στρώθηκε νέο οδόστρωμα στην πίστα το 2016: Πρόκειται για μια από τις πιο λείες επιφάνειες όλης της χρονιάς.





• Οι επιλογές ελαστικών είναι ίδιες με τις περσινές: Θα δούμε στρατηγικές ενός ή δυο αλλαγών.





• Η τοπική μορφολογία του εδάφους δίνει άστατο καιρό οπότε το ρίσκο είναι υψηλό.





• Πέρυσι είδαμε φθορά λόγω τοπικής υπερθέρμανσης στην πάρα πολύ μαλακή γόμα όμως αυτό είναι απίθανο με τη φετινή γενιά ελαστικών καθότι από την αρχή της χρονιάς έχουμε σχεδόν μηδενική φθορά από υπερθέρμανση.





•Τα πρώτα δυο τμήματα της πίστας είναι γρήγορα και με συνεχή ροή. Το τρίτο τμήμα είναι πιο αργό και πιο τεχνικό.





• Υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές και κάποια σημεία όπου φρενάρεις στην ανηφόρα, εκεί εύκολα μπορεί να κάνεις λάθος.









Μάριο Ίζολα Επικεφαλής τμήματος αυτοκινήτου της Pirelli





“Η φυσιολογική επιλογή γι’ αυτό τον τύπο πίστας είναι οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας. Με αυτό σα δεδομένο έχουμε δει στο παρελθόν ότι στην Αυστρία μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις. Θα δούμε στρατηγικές ενός ή δυο αλλαγών είναι όμως σημαντικό για τις ομάδες να έχουν ευελιξία στη στρατηγική τους. Οι δυνάμεις στο διαμήκη άξονα – φρένα και επιτάχυνση – είναι τα κρίσιμα μεγέθη στην Αυστρία, όχι τόσο πολύ οι στροφές. Είναι πιθανό να δούμε σημαντική βελτίωση στο ρεκόρ πίστας όπως καταγράφηκε και στο Μπακού”.