F1 Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Το Grand Prix στο Μπακού είναι η νεώτερη διοργάνωση στο πρόγραμμα της Formula 1, οπότε οι ομάδες έχουν λίγες πληροφορίες για τη διαδρομή στους δημόσιους δρόμους της πόλης.Ομάδες και οδηγοί έχουν αγωνιστεί εκεί μόνο μια φορά, πέρυσι Από τότε οι τεχνικοί κανονισμοί αλλά και τα χαρακτηριστικά των ελαστικών έχουν αλλάξει οπότε είναι σα να ξεκινάμε από λευκό χαρτί. Τα ελαστικά που έχουν επιλεγεί για το πιο μακρύ και ταχύ αγώνα της σεζόν, σε δημόσιους δρόμους, είναι: P Zero μέση γόμα (λευκό χρώμα στα διακριτικά ), P Zero μαλακή γόμα (κίτρινο χρώμα στα διακριτικά) και P Zero πολύ μαλακή γόμα (κόκκινο χρώμα στα διακριτικά).Τελευταία φορά που είδαμε αυτό το συνδυασμό ήταν φέτος στο Μπαχρέιν, ενώ επίσης χρησιμοποιήθηκε και πέρυσι στο Μπακού.Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της διαδρομής στο Μπακού είναι το μήκος του που φτάνει τα 6 χιλιόμετρα αλλά και οι υψηλές ταχύτητες που αναμένεται να αναπτυχθούν, ιδιαίτερα για τέτοιου τύπου αγώνα.• Με μήκος 6.003 μέτρα (συμπεριλαμβανομένης ευθείας 2.2 χλμ) το Μπακού έχει τον δεύτερο μακρύτερο γύρο μετά το Σπα με συνολικά 20 στροφές.• Ονομάζεται και «Πόλη των Ανέμων». Οι θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να περιπλέξουν το σετάρισμα των μονοθεσίων.• Στο ξεκίνημα της ανηφόρας που μας φέρνει στο τμήμα της παλιάς πόλης ο δρόμος στενεύει πολύ. Σημειώστε πως τα μονοθέσια είναι 20 εκ. πιο φαρδιά φέτος.• Αναμένονται πολύ υψηλές ταχύτητες πάνω από 360 χλμ στη μεγάλη ευθεία. Πέρυσι καταγράφηκε ταχύτητα 378 χλμ.•Μέρος του γύρου διαθέτει νέα άσφαλτο οπότε οι ομάδες θα διαπιστώσουν για πρώτη φορά στις ελεύθερες δοκιμές τα επίπεδα πρόσφυσης.• Πέρυσι ο νικητής χρησιμοποίησε στρατηγική μιας αλλαγής ελαστικών πιθανόν αυτό θα συμβεί και φέτος.“Μετά το Μονακό και το Μόντρεαλ το Μπακού είναι η τρίτη συνεχόμενη διαδρομή που διεξάγεται σε προσωρινή εγκατάσταση. Η πρόσφυση είναι και εδώ χαμηλή όμως ο χαρακτήρας της διαδρομής είναι τελείως διαφορετικός. Ο ρυθμός γύρου είναι πολύ πιο γρήγορος και διοχετεύονται σημαντικά μεγαλύτερα ποσά ενέργειας διαμέσου των ελαστικών. Επίσης όπως είδαμε πέρυσι η θερμοκρασία οδοστρώματος μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Γι’ αυτούς τους λόγους επιλέξαμε τις γόμες ελαστικών που βρίσκονται στο μέσο της γκάμας μας τα οποία απέδωσαν καλά το 2016. Ίσως να ήταν μια έκπληξη ότι πέρυσι δεν είχαμε καθόλου εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας παρότι οι προβλέψεις έλεγαν το αντίθετο. Σίγουρα θα πρέπει να υπολογίσουν φέτος αυτό τον παράγοντα οι υπεύθυνοι στρατηγικής. Ο συνδυασμός αργών στροφών και μεγάλων ευθειών δεν επιτρέπει να βρεθεί εύκολα το σωστό ζύγισμα ειδικά όσον αφορά στην αεροδυναμικά παραγόμενη κάθετη δύναμη".• Δεν έχουν αλλάξει πολλά στη διαδρομή που θα χρησιμοποιηθεί μέσα στη πόλη του Μπακού σε σχέση με τον περσινό αγώνα. Οι μπαριέρες ασφαλείας έχουν μετακινηθεί σε 5 με 6 στροφές ειδικά στη στροφή 15.• Αν ο Λιούις Χάμιλτον πάρει την pole position στο Μπακού θα σπάσει το ρεκόρ του Άιρτον Σένα με 65 poles. Θα βάλει ως στόχο το ρεκόρ όλων των εποχών του Μίκαελ Σουμάχερ με 68 pole.• Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σπάσει το ρεκόρ γύρου φέτος. Τα σημερινά ρεκόρ στο Μπακού είναι 1’42.758 στις κατατακτήριες δοκιμές και 1’46.485 στον αγώνα.