Χάμιλτον: «Θλιβερή ημέρα»

Ο Λιουίς Χάμιλτον υπογράμμισε πως είναι μια θλιβερή ημέρα για τον ίδιο, μετά τα όσα έγιναν στο Μάντσεστερ. Παράλληλα, ο Βρετανός πιλότος της Formula 1 συμπλήρωσε πως προσεύχεται για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης.

Χαρακτηριστικά, ο Χάμιλτον τόνισε: «Τι συμβαίνει στον κόσμο όταν δεν είσαι ασφαλής ούτε σε μια συναυλία; Είναι μια θλιβερή μέρα. Οι προσευχές μου είναι στο Μάντσεστερ».

What is happening to this world when you're not even safe at a concert. A sad day, my prayers are with you Manchester #prayformanchester