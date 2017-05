F1 Grand Prix Ισπανίας: Ανανέωση;

Η Pirelli φέρνει για πρώτη φορά φέτος σε αγώνα τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της: P Zero με πορτοκαλί διακριτικά / σκληρή, P Zero με άσπρα διακριτικά/ μέση, και P Zero με κίτρινα διακριτικά/ μαλακή.Αυτό συμβαίνει για ν’ αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις που δημιουργούνται από την πίστα της Καταλωνίας για τα ελαστικά: Οι απαιτήσεις αυτές δεν προκαλούνται μόνο από τις γρήγορες παρατεταμένες καμπές αλλά και από την τραχύτητα της ασφάλτου σε συνδυασμό με πιθανόν υψηλές θερμοκρασίες. Καθώς σ’ αυτή την πίστα γίνονται συχνά δοκιμές εξέλιξης (φέτος διεξήχθησαν εκεί δυο περίοδοι) η Βαρκελώνη ως διαδρομή είναι ίσως πιο γνωστή, από κάθε άλλη, για τις ομάδες. Έχουν όμως αλλάξει πολλά από την τελευταία τους επίσκεψη πριν δυο μήνες.• Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις τελευταίες βελτιώσεις τους αυτό πιθανόν θα μεταβάλλει τη συμπεριφορά των ελαστικών σε σχέση με τις δοκιμές.• Υπήρχε μια διαφορά πάνω από 1.5 sec μεταξύ της μέσης και της μαλακής γόμας στις δοκιμές: Αυτή λογικά θα μειωθεί.• Το εμπρός αριστερά ελαστικό δουλεύει πιο σκληρά: Από εκεί έρχεται ο περιορισμός σ’ αυτή την πίστα.• Περιμένουμε να δούμε περισσότερα από ένα pit stops. Παραδοσιακά η πίστα αυτή προκαλεί μεγάλη φθορά και πτώση στην απόδοση λόγω θερμικής καταπόνησης.• Οι ομάδες υιοθετούν διαμόρφωση υψηλού αεροδυναμικού φορτίου αυτό προθέτει τόσο πλευρικά όσο και κατακόρυφα φορτία στα ελαστικά.• Μετά τον αγώνα, Τρίτη και Τετάρτη συνεχίζεται το πρόγραμμα εξέλιξης των ελαστικών της Pirelli για το 2018 με τις Renault και Toro Rosso.“Είναι ο τελευταίος αγώνας που οι επιλογές ελαστικών είναι στάνταρ για όλες τις ομάδες. Από το Μονακό ο κάθε οδηγός θα κάνει τη δική του επιλογή όσον αφορά στις τετράδες ελαστικών που θέλει από κάθε προεπιλεγμένη γόμα. Μολονότι η Βαρκελώνη είναι γνωστή στις ομάδες, η αεροδυναμική βελτίωση των μονοθεσίων με τα τελευταία πακέτα που θα εμφανιστούν στην Ισπανία θ’ αλλάξει τα δεδομένα. Θα έχουμε αυξημένη απόδοση ενώ και η πτώση στην απόδοση λόγω θερμικής καταπόνησης μπορεί να είναι υψηλότερη από τις δοκιμές. Θεωρούμε δεδομένο πως ο καιρός θα είναι σημαντικά πιο ζεστός απ’ ότι το Φεβρουάριο”.• Η σκληρή γόμα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αγώνα το 2017.• Για τελευταία φορά η επιλογή γομών είναι ίδια για όλους: επτά σετ από την πιο μαλακή εκ των διαθεσίμων γομών, 4 σετ από την μεσαία γόμα και 2 σετ από την πιο σκληρή γόμα.• Πολλές ομάδες θα εμφανίσουν βελτιωμένη έκδοση ‘B spec’ του μονοθεσίου τους στη Βαρκελώνη. Μπορεί να δούμε από μικρές τροποποιήσεις μέχρι πλήρη επανασχεδίαση, εξαρτάται από την ομάδα.22.5 psi (εμπρός) | 20 psi (πίσω)-3.50 (εμπρός) | -2 (πίσω)