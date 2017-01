Τα γενέθλια του Lewis Hamilton (video)

Ο τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον μπήκε στα 32 και φαίνεται πως ωριμάζει.Χωρίς εικόνες από αστραφτερά πάρτι, σε πριβέ κλαμπ με λίτρα ακριβής Κριστάλ να ρέουν, χωρίς διάσημες και άσημες κυρίες να το συντροφεύουν στο Μονακό ή το Λονδίνο, ο Λιούις Χάμιλτον γιόρτασε τα 32α γενέθλιά του.Ούτε οι ράπερ φίλοι του, ούτε η Νικόλ Σέριτζερ, ούτε η Ριάνα, αλλά ούτε και οι κυρίες Μπάρμπαρα Πάλβιν και Πέτρα Νέμκοβα τον συντρόφεψαν στον... παράδεισο όπως ο ίδιος έγραψε δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του από το Ίνσταγκραμ.Χωρίς να ανακοινώνει που βρίσκεται δημοσίευσε μία φωτογραφία του σε μία χιονισμένη πλαγιά και έγραψε: ΛιούςΧάμιλτονΠαράδεισος είναι μια εντελώς υποκειμενική λέξη. Ο καθένας μας έχει το δικό του ορισμό για το τι και πού είναι. Οι δικές μου εκδοχές είναι : Οι παραλίες με τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά, αλλά και εδώ που είμαι τώρα. Είμαι ευλογημένος που θα περάσω τα 32α γενέθλιά μου στον παράδεισο. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια και τις ευχές σας. #TeamLHΜε πολύ αγάπηΗ καριέρα τουΛιούις Καρλ Ντέιβντσον ΧάμιλτονMBE (Member of the Order of the British Empire)Γεννημένος: 7 Ιανουαρίου του 1985 στο Στίβενεϊτζ του Χερτφορσάιρ, ΑγγλίαΗ καριέρα του στην Formula OneΟμάδα MercedesΑριθμός αυτοκινήτου 44Συμμετοχές 188Παγκόσμια Πρωταθλήματα 3 (2008, 2014, 2015)Νίκες 53Τερματισμοί στο Podium 104Pole positions 61Ταχύτεροι γύροι 31Πρώτη εμφάνιση στην F1: Grand Prix Αυστραλίας 2007Πρώτη νίκη: Grand Prix Καναδά 2007Τελευταία νίκη: Grand Prix Αμπου Ντάμπι 2016Τελευταία συμμετοχή: Grand Prix Αμπου Ντάμπι 2016Θέση στο πρωτάθλημα του 2016: Δεύτερος (380 βαθμοί)Δείτε τη συνέντευξη (μέσα σε αυτοκίνητο) που έδωσε ο Λιούς Χάμιλτον στον Τζέιμς Κόρντεν στην πίστα του Ρόκινχαμ.