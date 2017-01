Σε καθεστώς διαχείρισης η Manor, κίνδυνος να μείνει με 10 ομάδες η F1

Η F1 κινδυνεύει να μειωθεί σε 10 ομάδες αυτή τη σεζόν, αφού η Manor, μικρότερη και λιγότερο επιτυχημένη παρουσία του αθλήματος, μπήκε σήμερα σε καθεστώς διαχείρισης.



Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, διορίστηκαν διαχειριστές στην εταιρεία Just Racing Services Ltd (JRSL), μητρική της ομάδας, που έχει βάση τη Βρετανία. Η Manor Grand Prix Racing Ltd, η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα συμμετοχής στο πρωτάθλημα, δεν είναι σε διαχείριση.



«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η διευθυντική ομάδα έχει εργαστεί ακούραστα για να φέρει νέες επενδύσεις στην ομάδα για να εξασφαλίσει ένα μακροπρόθεσμο μέλλον, αλλά δυστυχώς δεν ήταν σε θέση να το πράξει εντός του διαθέσιμου χρόνου,» δήλωσε ο επικεφαλής διαχείρισης Γκέοφ Ρόυλι. «Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε καμία εναλλακτική λύση, εκτός του διαχειριστικού ελέγχου».