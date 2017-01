Πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις για τη BMW το 2016

Η BMW διέπρεψε για μία ακόμα φορά στους τομείς της ποιότητας, καινοτομίας, σχεδίασης, συνδεσιμότητας και βιωσιμότητας.Η BMW ολοκλήρωσε μία άκρως επιτυχημένη χρονιά που της απέφερε πάνω από 50 εθνικά και διεθνή βραβεία και διακρίσεις. Όπως πάντα, οχήματα της μάρκας ενθουσίασαν τους κριτές και διέπρεψαν σε διάφορες κατηγορίες, ανεβαίνοντας συχνά στο βάθρο του νικητή. Τα βραβεία αντανακλούν μία έξοχη προϊοντική ποιότητα αλλά και εξαιρετική σχεδίαση, τεχνική καινοτομία, ευφυή συνδεσιμότητα και βιωσιμότητα. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν συντάκτες του αυτοκινήτου και αναγνώστες αυτοκινητιστικών περιοδικών καθώς και ειδικοί της πληροφορικής, των επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος και της σχεδίασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η BMW κατάφερε να κατακτήσει μερικές από τις πιο περίοπτες διακρίσεις παγκοσμίως, όπως το “World Car Award” και τον τίτλο “Best Car” για τη BMW Σειρά 7, καθώς και το “Golden Steering Wheel” για το BMW i3. Επιπλέον, η BMW M2 Coupé αλλά και η νέα BMW Σειρά 5 Sedan ανέβηκαν κατευθείαν στο βάθρο των νικητών αν και πρόκειται για νέα μοντέλα.Η νέα BMW Σειρά 7 συνέχισε την εξαιρετική πορεία της το 2016. Έχοντας αποσπάσει πολυάριθμες εθνικές και διεθνείς διακρίσεις την προηγούμενη χρονιά, το κορυφαίο μοντέλο της BMW αναδείχτηκε το παγκοσμίως πολυτελέστερο αυτοκίνητο -“World Luxury Car”- στο θεσμό “World Car Awards”. Ανεξάρτητοι ειδικοί επιβεβαίωσαν επίσης την καινοτόμο δύναμη της BMW σε διάφορες περιπτώσεις. Το “CarIT”, ένα περιοδικό πληροφορικής για decision-makers στον τομέα συνδεδεμένης μετακίνησης σε συνεργασία με το Center of Automotive Management (CAM), ανέδειξαν το τηλεχειριζόμενο σύστημα παρκαρίσματος της BMW Σειράς 7 ως την πιο προηγμένη τεχνολογία στην κατηγορία “Connected Car”. Εξάλλου, το premium sedan κέρδισε δύο διακρίσεις καινοτομίας στο θεσμό “Automotive Innovations Award”, που απονεμήθηκαν από το CAM και την εταιρεία ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών PricewaterhouseCoopers (PwC). Εδώ, η BMW Σειρά 7 ονομάστηκε το “Πιο Καινοτόμο Μοντέλο του 2016”, ενώ οι κινητήρες BMW σε όλη τη γκάμα αναδείχτηκαν οι πιο καινοτόμοι συμβατικοί κινητήρες.Στην Αυστρία, η λέσχη αυτοκινήτου ÖAMTC απένειμε στο sedan το βραβείο “Marcus” ως το ασφαλέστερο πολυτελές αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, ενώ στη Γερμανία η BMW Σειρά 7 ψηφίστηκε εταιρικό αυτοκίνητο της Χρονιάς (“Company Car”/Dekra), εταιρικό όχημα της χρονιάς (“Handelsblatt”), “Top Performer” (“Autoflotte”) και “Best Car” στην πολυτελή κατηγορία υψηλών επιδόσεων (“auto motor und sport”). Στο “Car Connectivity Award” που απονέμεται από το “Motorpresse Stuttgart” και το περιοδικό υπολογιστών “CHIP”, οι αναγνώστες ψήφισαν τη BMW Σειρά 7 ως το καλύτερα συνδεδεμένο αυτοκίνητο.Μετά από μία νίκη γενικής κατάταξης και δύο νίκες κατηγορίας το 2015, το BMW i8 κέρδισε το βραβείο του διεθνούς κινητήρα της χρονιάς - “International Engine of the Year Award” για δεύτερη φορά και μία νίκη κατηγορίας για κινητήρες κυβισμού 1.400 - 1.800 κυβ. εκ. Το “Times of India” ονόμασε το υβριδικό σπορ αυτοκίνητο “Τεχνολογία της Χρονιάς”, ενώ στη Γερμανία, το BMW i8 ψηφίστηκε και πάλι all-wheel drive αυτοκίνητο της χρονιάς στην κατηγορία “All-Wheel Drive Hybrid Cars” από αναγνώστες του “Auto Bild Allrad”.Η ψηφοφορία των αναγνωστών του περιοδικού αυτοκινήτου “Auto Bild Sportscars” καταξίωσε την επιτυχημένη φιλοσοφία που ενσαρκώνει η νέα BMW M2 Coupé. Στην κατηγορία “Compact Car Series”, το σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων με 6κύλινδρο εν σειρά κινητήρα που αποδίδει 272 kW/370 hp από 3000 κυβ. εκατοστά (κατανάλωση μικτού κύκλου: 8.5-7.9 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 199–185 g/km)* απέσπασε αμέσως στον τίτλο “Sports Car of the Year”. Στην ψηφοφορία τους τα πιο σπορ αυτοκίνητα του 2016, οι αναγνώστες του περιοδικού αυτοκινήτου “Sport Auto” ομοίως επέλεξαν το νέο μοντέλο της BMW M GmbH. Εκτός από τη BMW M2 Coupé, οι BMW M3, BMW M235i Coupé, BMW M235i Cabrio και BMW 340i Sedan βρέθηκαν στην πρώτη θέση σε τέσσερις ακόμα κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι από όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, η BMW κέρδισε τους περισσότερους τίτλους στο φετινό θεσμό “Sport Auto Award”. Και δεν είναι μόνον αυτό: η νέα BMW M2 Coupé ψηφίστηκε “Car of the Year” στην Ιαπωνία έχοντας αποσπάσει παράλληλα τρεις διαπρεπείς διακρίσεις σχεδίασης – “iF Design Award”, “Good Design Award” και “Autonis”.Η BMW πέτυχε μία εντυπωσιακή, τριπλή επιτυχία στην ψηφοφορία αναγνωστών του “auto motor und sport”. Τα μοντέλα BMW Σειρά 7 (“Luxury Performance Segment”), BMW Σειρά 5 (“Upper Mid-Range”) και BMW X1 (“Compact SUVs”) ψηφίστηκαν “BEST CARS 2016”. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι λίγο πριν το λανσάρισμα της νέας γενιάς του μοντέλου, η BMW Σειρά 5 επικράτησε στην πρώτη θέση για έκτη συνεχή φορά. Αν και η διάδοχός της θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2017, οι αναγνώστες των “Auto Bild” και “Computer Bild” είναι ήδη πλήρως πεπεισμένοι για το τι έχουν να περιμένουν από τη νέα BMW Σειρά 5 Sedan. Γι’ αυτό ήδη ονομάστηκε το καλύτερα συνδεδεμένο αυτοκίνητο της χρονιάς - “Connected Car 2016”. Οι αναγνώστες του “Handelsblatt” ψήφισαν τη BMW X5 “Company Car of the Year” στην κατηγορία “Off-Road Cars”. Το ίδιο εταιρικό περιοδικό προσκάλεσε 250 διαχειριστές στόλων να πραγματοποιήσουν μία πρακτική, συγκριτική δοκιμή για να αναδειχτούν τα αγαπημένα τους. Στην κορυφαία κατηγορία, η νέα BMW 730d κατάφερε να εντυπωσιάσει την πλειοψηφία των ειδικών στόλων.Το πλεονέκτημα των οχημάτων BMW στη διατήρηση αξίας φάνηκε στη διάκριση “Value Master 2016”, που διοργάνωσε το περιοδικό αυτοκινήτου “Auto Bild” σε συνεργασία με το ινστιτούτο έρευνας αγοράς Schwacke. Η BMW Σειρά 2 Gran Tourer επικράτησε στην πρώτη θέση, στην κατηγορία “Compact Vans” ενώ η BMW X1 κατατάχθηκε πρώτη στην κατηγορία “Small SUVs”. Από την άλλη, το BMW i3 ήρθε πρώτο στην κατάταξη ηλεκτρικών οχημάτων για δεύτερη συνεχή φορά. Το αποκλειστικό ηλεκτροκίνητο premium μοντέλο ήταν εξίσου πετυχημένο στο διαγωνισμό “Golden Steering Wheel” που διοργανώνουν από κοινού τα “Auto Bild” και “Bild am Sonntag”. Και εδώ νικητής στην κατηγορία “Alternative Drives” ήταν το BMW i3. Μία ακόμα διάκριση αναδεικνύει με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο την αφοσίωση της μάρκας BMW στις φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες τεχνολογίες: στο πλαίσιο των βραβείων “Auto Trophy” που διοργανώνει το περιοδικό “Auto Zeitung”, το διεθνές βραβείο συντακτών “Premium Pioneer Electromobility” δόθηκε στη BMW i.